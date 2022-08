Pidieron Justicia por Agustina a un mes de su femicidio

Bajo una tenue pero persistente llovizna, más de mil personas marcharon este viernes por Cipolletti para exigir el esclarecimiento del asesinato de la joven estudiante de medicina Agustina Fernández, quien fue brutalmente golpeada el 2 de julio pasado y murió tres días después.

La familia de Agustina encabezó la columna que se concentró en la plaza San Martín, ubicada en Roca y España a partir de las seis de la tarde.

La mamá de la víctima, Silvana Capello, habló al término de la movilización. Dijo que "esto es una pesadilla; agradezco que nos acompañen, que no se olviden de Agustina". Agregó que "yo me mantengo de pie por ella, es horrible lo que me está pasando y nos está pasando para los que la queríamos, la amábamos. Me siento muy culpable de haberla traído acá, es un viaje horrible. Yo sabía que era su sueño pero jamás pensé que iba a ser tan poco lo que ella iba a vivir. Les pido por favor que si saben algo nos ayuden porque ya no puedo más. Gracias a todos por este día, en la última marcha también llovió y ella está con nosotros".