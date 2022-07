Nuevo pedido de justicia por Agustina

Pasaron dos semanas de la brutal golpiza que provocó la muerte de Agustina Fernández, la estudiante pampeana que vivía en Cipolletti. En la tarde de este sábado, amigos, docentes de la Facultad de Ciencias Médicas e integrantes de la Asamblea Ni una menos, se movilizaron hacia la Plaza de la Justicia para exigir el esclarecimiento de los hechos.

Lila Calderón, referente de Dignidad Rebelde manifestó que “nuevamente estamos marchando en Cipolletti. A 15 días de lo que pasó con Agustina, no hay avances en la investigación. Pedimos justicia, pasamos por la fiscalía y llegamos a la Plaza de la Justicia. Nos acompañó Ofelia Villar, la madre de Verónica Villar, una de las chicas del primer triple crimen. La verdad es que todo es muy triste”.

La movilización pasó por la Comisaria Cuarta, y en el acto que se realizó en la plaza se compartieron mensajes que envió Silvana Capello, la madre de Agustina, desde Santa Rosa. El viernes se realizó en La Pampa una multitudinaria marcha con la misma consigna: justicia por Agustina. «Hay algo que me está diciendo que no me calle», aseguró Capello quien agradeció las muestras de dolor y de acompañamiento de familiares, vecinos y amigos de Agustina.

Desde la Asamblea Ni una Menos adelantaron que las marchas por el esclarecimiento de la investigación se realizarán durante este domingo, lunes y martes.