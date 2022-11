Exclusivo: entrevista mano a mano con Emiliano Gatti

Emiliano Gatti no es el mismo. Claro que ningún personaje de los medios es igual en su vida privada que en la pública. Pero lo del periodista de la señal de TV del gobierno de Río Negro es mucho más que eso, sin sospecharlo, hace dos semanas la Policía rompió la puerta de su departamento y quedó involucrado en una causa gravísima en la que se investiga el tráfico y distribución de imágenes y videos de menores abusados sexualmente que se inició en Estados Unidos y en Argentina se denominó Red Federal en Alerta.

Las cámaras de 24/7 Canal de Noticias llegaron a ese departamento de la calle Tres Arroyos, donde la Brigada de Investigaciones junto con el juez de Garantías Julio Martínez Vivot y la entonces fiscal del caso Belén Calarco (hoy separada del caso por decisión de Ministerio Público), realizaron el allanamiento y secuestraron todos sus dispositivos informáticos y de almacenamiento.

Entre decenas de cajas, porque está en plena mudanza, recibió al equipo del canal con una camiseta Argentina, short y crocs. Pero antes de comenzar a grabar se volvió a poner la camisa a cuadros con la que concurrió a la audiencia donde el juez le otorgó el beneficio de irse de Roca mientras continúe la investigación.

A diferencia de esa primera aparición pública, dos días después del allanamiento, el semblante de Gatti era distinto. Puede ser por el efecto de la medicación psiquiátrica que asegura que toma o porque en pocos días volverá al hogar de sus padres en Bahía Blanca, donde reconoció que "espero que allá termine todo, allá no soy conocido", tras varios días de hostigamiento en las redes y gritos e insultos en cada aparición pública.

Es imposible no preguntarle como transcurren sus días, ya lejos del estudio de TV y con otro tipo de reconocimiento, que dista mucho de aquel personaje que mostraba un espíritu solidario durante 13 años al frente de Juntos Para Sumar, o los más de 20 en el noticiero de Canal 10. Lejos de parecer abrumado en su aspecto físico, Gatti aseguró que "es difícil, la verdad que me la paso encerrado en mi casa, con mucho temor, y con mucho respeto también a la sociedad".

"Estoy con tratamiento psiquiátrico porque de un día para otro se me vino el mundo abajo, tenia dos trabajos, trabajaba con una fundación y hoy no tengo nada de eso. Además se me acusa de algo por lo que soy inocente", aseguró el periodista nacido en Bahía Blanca, que en algún momento estuvo muy cercano a la iglesia católica y hasta llegó a ser preceptor de un colegio salesiano.

La verdad que no se por qué se me acusa a mi, hasta el día de hoy estamos tratando de pensar, de buscar puntas, porque no tenía problemas con nadie. Estamos tratando de entender o interpretar en ese tiempo que se investiga

Aunque tiene experiencia en los medios, no entiende los títulos que se utilizaron y cómo se difundió su vinculación con el caso de tráfico de imágenes y videos de abuso sexual infantil: "Se investiga una supuesta tenencia y distribución de pornografía, y se habla de acusación de pedofilia y abuso de menores. ¡Es terrible, terrible!".

"La verdad que no se por qué se me acusa a mi, hasta el día de hoy estamos tratando de pensar, de buscar puntas, porque no tenía problemas con nadie. Estamos tratando de entender o interpretar en ese tiempo que se investiga", explica a la hora de preguntar el por qué se ve involucrado en tamaña acusación.

Sobre la posibilidad de haber sufrido el hackeo de su red de internet y por eso aparece la dirección IP de su conexión en la causa, como explica su abogado Marcelo Hertzriken Velasco, Gatti entiende que "soy una persona muy sociable, vienen amigos, conocidos, uno tiene relaciones, es una punta de investigación. Quién vino en ese periodo la verdad que no lo sé. Estamos tratando de pensar finamente para tratar de determinarlo". Y afirmó: "No tengo sospecha de nadie. Puntualmente, no".

Ante la consulta sobre si consume pornografía su respuesta fue rotunda, "no consumo videos de menores".

El juez Martínez Vivot, ante el pedido de la defensa y la no oposición del fiscal Jefe Andrés Nelli, le otorgó el beneficio de irse de Roca y fijar nuevo domicilio en Bahía Blanca, que es para "tener más de aire y tener una vida más normal a pesar que hoy no la tengo".

Voy a estar en Bahía Blanca. Por miedo, acá el caso tuvo resonancia por lo que soy, por la imagen que tengo. Hubo mucha violencia a través de redes, de artículos periodísticos que hizo que halla gente q me declarara culpable. Muchas cosas falsas como la foto que estuve en Neuquén, de hecho siempre cumplí con la ley

"Voy a estar en Bahía Blanca. Por miedo, acá el caso tuvo resonancia por lo que soy, por la imagen que tengo. Hubo mucha violencia a través de redes, de artículos periodísticos que hizo que halla gente que me declarara culpable. Muchas cosas falsas como la foto que estuve en Neuquén, de hecho siempre cumplí con la ley", argumentó.

La exposición pública del conductor de TV se cortó de golpe tras la aparición de su nombre en esta investigación. Hoy las redes están cerradas por que "empezaron a arrobar a sobrinos y demás, cuando no tienen nada que ver. Un poco por eso y otro por la situación psicológica que estoy pasando por eso pedimos pasar los próximos meses rodeado de los afectos más cercanos".

Sobre el allanamiento, recordó que fue una "humillación, no entendía nada. Nunca había pasado una situación así, me sorprendieron, estaba durmiendo. Fue todo de película. De una película de terror". Y enumeró que "se llevaron las compus, una de escritorio, una notebook que no estaba funcionando y una con la que trabajo. Varios discos rígidos, tengo 31 años en canal 10 y 13 con mi programa, tenía el archivo de mi vida profesional ahí. Un par de pen drives". Estos dispositivos aún no fueron peritados y se esperará el resultado de esos análisis para avanzar con la formulación de cargos o no.

La pregunta es obvia, pero necesaria: "¿Confiás en la Justicia?". La respuesta es simple, sin dudar: "Si confío. Si no confiara me tengo que pegar un tiro".

"Se aprovechó mi popularidad o exposición para hacerlo más espectacular no sé con qué motivo", reflexionó sobre el caso y sobre la continuidad de su vida no sabe si podrá volver a Roca "pero no se si a los medios, lo veo muy difícil. Por ahí si se prueba mi inocencia, tal vez si".