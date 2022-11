Videos con pedofilia: las imágenes que asquearon hasta a los fiscales

Aunque utilizó palabras muy medidas e intentó ser lo menos descriptiva posible, cuando la fiscal Belén Calarco se refiere a los "más de 360 videos" que traficó el conductor de la televisión Pública rionegrina, es imposible que los ojos se humedezcan y las lágrimas empiecen a recorrer las mejillas, al tiempo que más de un insulto se exterioriza. Hasta a los propios trabajadores del equipo del Ministerio Público se les hace imposible ver más de algunos minutos de los archivos en que menores de 13 años y hasta bebes son abusados sexualmente.

La fiscal especializada en este tipo de casos, se puso adelante de la investigación que llegó desde la Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de Daniela Dupuy. Y aunque no acostumbra a dar entrevistas, lo hizo en la radio múltiplataforma unicacontenidos.tv y con la periodista Carolina Fernández brindó detalles escalofriantes del material subido a la red por parte del periodista Emiliano Gatti, quien hasta diciembre del año pasado presentó las noticias en el canal de televisión del estado rionegrino.

Como se sabe, la investigación comenzó ante un alerta detectada por una organización internacional y la Justicia argentina tuvo acceso a través de la embajada de Estados Unidos. Calaraco saltó el cerco de silencio y salió a explicar el caso.

En un primer momento "se determinaron los IP para establecer los domicilios" y desde Buenos Aires se solicita un pedido de colaboración para que las fiscalías de las distintas ciudades hagan un trabajo de campo. Tuvieron que saber "si existen esos domicilios y si existen esas personas asociadas a las cuentas". Y luego agregó que los allanamientos se hicieron en simultáneo para "no perder la sorpresa y que la evidencia no desaparezca, o que pueda modificarla o avisar en caso de que sea una red".

Con respecto al caso específico que le toca trabajar a ella en Roca, que tiene identificado al conductor del programa Juntos Para Sumar y presidente de la fundación Juntos Para Sumar, que recibe fondos del estado provincial, aseguró que está comprobado: "Traficó más de 360 videos de abuso sexual infantil de menores de 13años. Ahora resta que los peritos determinen si actuaban solos o formaban parte de una red. Hay algunos indicios, pero restan las comprobaciones".

Luego aclaró que "hay distintos tipos de delitos en este marco, existe la tenencia, el tráfico y distribución, y la producción de este material. Lo que tratamos de evitar en todo el mundo es que se sigan produciendo, porque para hacerlos utilizan niños. ¿Por qué es tan grave? Porque fomenta la producción de los videos. Hay un sufrimiento sexual infantil, es abuso sexual". Para que se entienda, sin producción, no hay consumidores.

En un tramo posterior de la entrevista, la fiscal describió el trabajo que realizan y lo difícil que les resulta ver los videos hallados: "Para nosotros que tenemos que analizar en la fiscalía, se nos hace imposible humanamente sostener la visualización de estos videos. No podemos creer. Es terrible, hay nenes de 2 o 3 años, bebés...no sabemos qué pasó con esos nenes después". Y con un tono evidentemente alterado por lo que describía, explicó que "un acceso carnal anal de un bebé, es la muerte segura y eso está gravado en videos. ¡Es un horror!".

"Pudimos ver algunos, porque muchos no lo soportamos. No es que no podamos trabajar, pero es muy doloroso. Pudimos contabilizarlos, ver algunos y otros muy poquito. No sabemos que fue de esos niños que vemos en los videos", continuó Calarco.

Con respecto a los seis meses que el juez de Garantías le otorgó al Ministerio Público para realizar la investigación, y ante la falta de acusación formal, la fiscal detalló que "lo que resta probar es la tenencia, la producción y el respaldo del tráfico que tiene que ver con las cuentas y las plataformas utilizadas. Y determinar si el material que se pudiera encontrar es el mismo u otro. Ojalá descartemos la producción".

Sobre la liberación del periodista investigado por pedofilia, la fiscal fue clara que no tiene que ver con que sea inocente, sino que la prisión preventiva es algo muy excepcional que vienen fundada por el riesgo de fuga o de entorpecer con la investigación. "Emiliano Gatti colaboró. Pero el riesgo de fuga existía porque tenía pasajes de avión para salir de la provincia y tiene pasaporte al día, por eso se pidió medidas menos gravosas".

En cuanto a la pena, detalló que en caso de que el alerta hubiese sido por uno o dos videos, se trata de una pena mínima en suspenso. Pero en el caso particular de Gatti "hay más hechos que se suman. Son 360 hechos", aseguró y calculó que en caso de llegar a una condena "puede oscilar entre 1 y 10 años, en una etapa posterior. Es un delito gravísimo".