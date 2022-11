Tráfico de videos: Gatti aseguró que vive una pesadilla

Con la tranquilidad de haber sido autorizado a abandonar Roca, Emiliano Gatti salió de la audiencia y nuevamente enfrentó a sus colegas, con los que compartía coberturas de noticias hasta hace apenas dos semanas. Ante la preguntas reconoció que vive una pesadilla y que desde que comenzó la causa “ estoy preso en mi casa” y que teme por su seguridad.

El rostro de Gatti no es el mismo. Con una barba crecida y un semblante bastante deteriorado, el conductor que presentaba las noticias todos los mediodías o realizaba campañas solidarias, se encuentra involucrado en la investigación internacional Red Federal en Alerta, que detectó el tráfico de videos e imágenes de abuso sexual de menores desde dirección IP de distintos lugares del país, entre ellos de la que le pertenece al periodista.

“Soy inocente”, es lo primero que expresó Gatti ante los micrófonos que lo esperaban en el subsuelo de la Ciudad Judicial de Roca. Además, sobre la investigación y sobre la posibilidad planteada por su abogado Marcelo Hertzriken Velasco, de que alguien haya utilizado su conexión a Internet para distribuir imágenes y videos de abuso sexual de menores, sólo contestó: “Puede ser, pero yo no estoy en conocimiento de eso”.

Con respecto a su situación, la calificó como “una pesadilla” y explicó que “estoy preso en mi casa desde que sucedió todo esto. Tengo miedo de salir a la calle” y remarcó que “estoy cumpliendo con la ley”.

“Es increíble las falsas noticias que están circulando. Se hicieron publicaciones con el FBI de espaldas en mi casa, que son falsas; nunca vino el FBI a mi casa. Fotos de cajas de juguetes que no tengo en mi casa. No son fotos del allanamiento, es una locura”, aseguró el periodista y justificó el pedido para irse de Roca: “Trato de buscar paz mientras se me investiga”