Se llevó por la fuerza a su ex y sus mellizos

La prohibición de acercamiento no sirvió de mucho. Es más, no fue impedimento para que un violento desobedezca la orden judicial vigente y por la fuerza se lleve a su ex y a sus dos hijos desde la vivienda donde se encontraban. Presa del miedo por ella y por sus pequeños mellizos, la mujer decidió hacerle caso, preparó el carrito de los niños y todos comenzaron a caminar.

El hecho sucedió durante la madrugada en el sector norte de Roca y sólo la aparición milagrosa de un móvil policial evitó que este hecho no se convierta en algo mucho más grave. El hombre violento ya tenía una orden de restricción de acercamiento por violencia familiar y en este caso en particular fue la mujer con sus bebés los que se fueron de la vivienda que ocupaban cuando las agresiones se judicializaron.

Anoche, en un evidente estado de alteración, él llegó a la modesta habitación donde se encontraba su ex pareja junto con los dos pequeños. Luego de hacer un escándalo en ese lugar y bajo amenazas, consiguió que la mujer y los niños se vayan con él. Hasta el lugar había llegado caminando, por lo que de la misma manera emprendieron todos hacia la casa donde vivía la familia antes de la intervención de la Justicia por violencia.

Algunos testigos aseguran que el agresor le reclamaba a la mujer, no sólo haberlo denunciado, sino que también el hecho de dejarlo solo. Además, que esta vez él se iba a encargar de que no se vaya, ni vaya con cuentos a la Policía. Así fue que comenzaron a caminar hacia la casa del hombre, ubicada a unas treinta cuadras de distancia de donde se encontraba la mujer refugiada.

Mientras se dirigían, con el carrito de los bebés por calle Palacios hacia San Juan, en pleno corazón de barrio Tiro Federal, la mujer vio pasar un patrullero de la Comisaría 21° y entendió que esa era su oportunidad para zafar de la pesadilla que estaba padeciendo. La aparición de los uniformados fue casi milagrosa, entonces no dudó en comenzar a hacer señas para alertarlos de lo que le estaba pasando.

Los policías inmediatamente se dieron cuenta que algo grave estaba sucediendo y pararon. Al bajar del móvil, el hombre se vio cercado y que su suerte ya estaba echada, por lo que decidió enfrentarlos a golpes de puños. Pero rápidamente fue inmovilizado y detenido.

Luego, ya en la unidad policial, la mujer pudo relatar lo que había sucedido minutos antes, dio su identidad y también la de su ex pareja y padre de los mellizos. Al colocar el nombre del sujeto, en el sistema informático saltó la orden de restricción de acercamiento por violencia familiar que estaba vigente.

El hombre quedó detenido y se le informó lo sucedido al fiscal de turno que durante la mañana de hoy le formuló cargos y solicitó al juez de Garantías que se aplique la reforma de la ley de violencia contra la mujer, por lo que el sujeto permanecerá preso con prisión preventiva hasta que la causa avance y se conozca una sentencia.