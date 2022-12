Un hombre roció con combustible y prendió fuego una vivienda

En la mañana de este sábado, alrededor de las 5:45, un hombre encapuchado roció con nafta y prendió fuego la vivienda donde vive Hugo “El Comandante” Escobar, un excombatiente de la Guerra de Malvinas y dueño de una radio, en Cipolletti. En el interior, dos menores y dos personas adultas estaban descansando, pero advirtieron el fuego y pudieron controlarlo con baldes de agua. Afortunadamente están fuera de peligro. La denuncia se realizó en la Comisaria 24.

Escobar escribió a través de las redes que fue un “acto de cobardía. Hoy me encontraba repartiendo alimentos en Bariloche y me llegó un llamado de mi familia contándome lo que había pasado. Me temblaron las piernas al escuchar el relato y de manera inmediata regresé a Cipolletti. Le pido por favor a la gente si vio algo que me avise. Yo no tengo problemas con nadie, pero la bronca que tengo me supera. Esto es claramente un atentado, un intento de homicidio hacia la familia Escobar”.

Agregó que “el mes pasado había un joven gritándome que no soy veterano de guerra y que me iba a prender fuego mi casa, como algunos lo dicen, no le di importancia. Pero también sé que hay veteranos de Cipolletti que dijeron en varios medios que dudan de mi condición, terribles HDP después de lo que hice por ellos. Solo la historia lo afirmará, que Dios los perdoné, ¡¡yo no olvidó!!.