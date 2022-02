Investigan: Policía chocó a motociclista que esquivó control

La fiscalía investiga las circunstancias en la que una camioneta policial quedó destruida al querer cerrarle el paso a un motociclista, quien había intentado evadir un control. El chofer del patrullero quiso cerrarle el paso y chocó la moto, por lo que también le provocó heridas al joven que la conducía, quien debió se hospitalizado.

La información oficial indica que la camioneta Nissan Frontier de la Brigada Rural de Choele Choel, que depende de la Unidad Regional V, formaba parte de un control de rutina en la ruta Provincial 53, muy cerca de la ruta 22. Los policías a cargo observaron como un motociclista intentó esquivar el puesto y dio una vuelta en "U", y también apagó las luces para no ser visto, aprovechando la oscuridad de la noche.

En ese momento el chofer asignado junto con un compañero comenzaron una persecución a toda velocidad. En cercanías de la rotonda de Choele Choel, el motociclista bajó repentinamente de la ruta 22 y fue allí que el conductor de la camioneta lo chocó para cerrarle el paso y evitar que escape. La camioneta arrastró a la moto y ambos vehículos quedaron dentro de una zanja con importantes roturas.

El accionar policial quedó bajo la lupa de la Justicia, ya que no hay denuncias ni datos que hicieran suponer que el conductor de la moto sea un delincuente, aunque se desconoce por qué decidió evitar el control policial pese a no tener pedido de captura ni solicitud de secuestro de la moto. El joven motociclista resultó con fracturas y fue trasladado a una institución de salud del Alto Valle para atenderlo, de todas maneras trascendió que no registra riesgo de vida.

En cuanto al policía que manejaba la camioneta, se le inició un legajo interno para determinar si su actitud está dentro del código de procedimiento policial. El uniformado no sólo puso en riesgo la vida de una persona, sino que también destruyó una camioneta policial valuada en más de 4 millones de pesos.