Alta Barda: desvalijaron su casa, hizo la denuncia y terminó preso

Facundo Bustamente, es un odontólogo neuquino y en las últimas horas fue víctima de un robo en Barrio Alta Barda de Neuquén. Le desvalijaron su casa y todos sus ahorros. Además, el vecino denunció abuso policial por parte de uno de los policías de la Comisaría 4º (calle Las Flores y Los pensamientos), en el momento que fue a radicar la denuncia. “Termine lastimado, esposado y encerrado en un calabozo”. Luego fue derivado al Hospital Castro Rendón y constataron lesiones en sus manos.

El hecho sucedió este lunes por la noche: “Estoy muy consternado, pasó algo que suele pasar todos los días acá en el barrio, con diferencia que esta vez fue muy grave, me robaron todo lo que ahorre toda mi vida. Es terrible para una familia perder todo”, sostuvo conmovido el hombre de 50 años.

“Te revientan la casa, no les importa nada”

Según relató, se acercaron los efectivos policiales y personal de científica a recolectar huellas y en ese momento los vecinos comenzaron a preguntarle a los agentes dónde estaba el Jefe de la comisaría: “Queríamos que dé la cara”, afirmó. "Llame por teléfono para que se acerque, porque había pasado todo el día y no se acercó. Enojado decidí ir a la comisaria, y en ese enojo incontrolable que tenía, en el sentido verbal, el comisario que me atendió me dijo que si no me ``tranquilizaba``, me iba a demorar, y como voy a estar tranquilo y se habían llevado todo lo que tenía; mi familia y yo".

La discusión entre ambos continuo y acto seguido "el policía me agarró la mano y me cerro la puerta en tres de mis dedos, provocándome un corte. Por mis gritos se acercaron otros oficiales, y pedía que me saque las esposas que me había puesto el que me agredió y solicitaba hacer un llamado. En ese momento este violento, riéndose me dice ``Ahora llorando vas a llamar a tu papá´´", sostuvo y agregó que los que estaban presentes se sorprendieron y trataron de calmarlo, mientras uno de los oficiales le "aflojó las esposas", mientras lo calmaba.

Por último el vecino, rogó que toda esta violencia, por parte de los delincuentes y por partes las autoridades que "deberían cuidarnos, se tiene que frenar".