Policía eyectó a un sargento indisciplinado

La Policía de la provincia de Neuquén sigue adelante con su depuración y continúa eyectando a quienes no cumplen con algo tan elemental como la obligación de ajustarse a las normas que rigen los procederes de la propia fuerza. En función de eso, acaba de eyectar a un sargento indisciplinado.

Según se comunicó oficialmente, las autoridades dispusieron la destitución por cesantía del ahora ex sargento Hugo Matías Q. “por haber incurrido en la comisión de las faltas previstas en los Artículos C-1-3 y A-2-3 del Reglamento del Régimen Disciplinario Policial”.

El castigo se suma a otros tres que se conocieron hace poco más de una semana: el de dos policías y un penitenciario, también por indisciplina; es decir, lo mismo que las autoridades les endilgaron a otros agentes, oficiales y suboficiales que fueron eyectados en los últimos años, varios de ellos con causas judiciales que terminaron en condenas.

Los últimos despidos de los que se tenían noticias fueron los del ex sargento José Ariel A., el ex agente nuevo cuadro Alexis Emiliano A. y el ex penitenciario Martín Maximiliano L. (cuyos apellidos se mantienen en reserva).