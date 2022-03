Apuñalaron a un adolescente para robarle la mochila

Un adolescente fue gravemente apuñalado en una pierna por dos delincuentes que lo interceptaron en el barrio San Lorenzo sur, minutos después la finalización del entrenamiento de fútbol y cuando se dirigía caminando a su casa. Pese a que no se resistió y entregó la mochila, antes de irse uno de los ladrones le lanzó una puñalada que le provocó un grave corte en la pierna izquierda, por lo que tuvo que ser atendido en la guardia del hospital Heller.

El episodio ocurrió este miércoles poco antes de las once de la noche cuando el joven futbolista, de 17 años, caminada por Rodhe a la altura de Pastor Puis. Llevaba consigo una mochila con algunas prendas, el teléfono celular, su documentación y material del colegio.

“Iba caminando por Rodhe y en la equina de Pluis se me vinieron encima dos jóvenes; no me resistí y les entregué todo lo que tenía”, le comentó a mejorinformado.com el adolescente. Cuando se iban, “uno me tiró un puntazo que si no o esquivo me da la puñalada en el hígado, y me la pegó en la pierna”, señaló.