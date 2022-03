Cortaron un cable de 66 mil kilovatios y ¡no era de cobre!

Es un delito que va en aumento en el último tiempo: el robo de cables. En la madrugada de este jueves se registró una falla por un intento de llevarse los cables, pero cuando los operarios de Edersa se acercaron al lugar constataron que los delincuentes habían cortado una línea de alta tensión en 66.000 kilovatios, tensionada y elaborada con aluminio y acero.

Todo sucedió en la zona del barrio El Sauce, en cercanías al predio Protefrut, en Regina. Allí, alrededor de las 2 de la madrugada, los ladrones cortaron una red eléctrica de 66 kV y dejaron sin servicio a Ingeniero Huergo. Alertados por la situación, los trabajadores de Edersa llegaron al lugar, despejaron el peligro y con acciones de maniobras y seccionamiento lograron en poco tiempo recuperar el servicio.

Desde Edersa explicaron que “el robo no llegó a perpetrarse. Dejaron el cable tensionado y se fueron. No sabemos si fue porque se dieron cuenta que no era cobre o porque fueron víctimas de alguna lesión. Esa línea lleva 66.000 kilovatios, es de acero en su interior y está recubierta por hebras de aluminio. No entendemos con qué la cortaron, dado que se necesita una herramienta más que importante. Tampoco sabemos si hubo lesionados”.

Agregaron que “la línea recorre unos 250 kilómetros, desde Cipolletti hasta Pomona, y abastece de energía a diferentes localidades. Ingeniero Huergo recibe energía desde la zona de Villa Regina y quedó fuera de servicio con este intento de robo. Fueron apenas 8 minutos, porque el área de transmisión de Edersa trabajó rápido y logró darle abastecimiento desde el lado de General Roca. Esta mañana se terminaron con las reparaciones en la red de 66 kV”