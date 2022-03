En dos minutos le robaron $45 mil del cajero

Una jubilada retiró dinero de un cajero automático del Banco Patagonia, ubicado en San Juan y Tucumán de Roca y olvidó la tarjeta puesta en el cajero. A los pocos minutos, cuando se percató del olvido y chequeó el home banking se dio cuenta que le habían hecho tres extracciones por un total de $45 mil.

El hecho ocurrió en la tarde del martes, alrededor de las 18:30 horas. Susana Vergara explicó esta mañana que “hace tiempo que no voy a un cajero automático. Ayer tuve que usarlo. Hice la extracción, el cajero me dio el dinero, el ticket y me fui. Cuando quise pagar en un negocio me di cuenta que no tenía la tarjeta y volví al banco”.

Agregó que “salí caminando del banco, el cajero te da un tiempo cuando haces la extracción. En cuestión de dos minutos me hicieron tres extracciones de $15 mil. Cuando volví al cajero busqué un número de emergencias. Ahora voy a pedirle al banco las cámaras de seguridad, espero poder ver quien fue la persona. Tengo familiares que son abogados y me recomendaron hacer la denuncia para que se inicie una investigación y las cámaras pueden ayudar a identificarlos”.