Condenaron al policía que adulteró 35 licitaciones

El ex policía Ángel Emilio Madaschi admitió haber defraudado al estado provincial en algo más de 6 millones de pesos mediante la manipulación de los procesos licitatorios de la Policía provincial para beneficiar a algunos pocos proveedores de insumos, y aceptó cumplir una condena de tres años de prisión en suspenso.

Madaschi fue juzgado por el delito de “defraudación doblemente agravada por ser en perjuicio de la administración pública y por tratarse de un funcionario público, reiterado en 35 hechos, todos en concurso real y en calidad de autor”.

La asistente de la fiscalía de Delitos Económicos, Elisa Carossio, fue quien arribó a un acuerdo con la defensa del imputado. Explicó en la audiencia que la calificación legal se refiere a “las maniobras que ocasionaron un perjuicio concreto a la administración pública provincial” y a que el acusado es “un funcionario público que cumplía servicios en la parte de suministros de la Policía Provincial”.

El acuerdo prevé la pena de tres años de prisión de cumplimiento en suspenso más las siguientes obligaciones: no cometer nuevos delitos, fijar residencia, mantener el domicilio y no ausentarse del mismo sin dar aviso previo a la autoridad judicial; realizar comparendos bimestrales en población judicializada por tres años, abstenerse del consumo de estupefacientes y no abusar del consumo de bebidas alcohólicas.

Se comprobó entonces que Ángel Emilio Madaschi defraudó los intereses de la administración pública provincial entre el mes de enero de 2018 y julio de 2019, cuando cumplía funciones en la Dirección de Contrataciones de la Administración de la Policía Provincial. Específicamente, cuando realizaba tareas administrativas, primero como secretario y luego como jefe de la división, en un área destinada a gestionar la adquisición de elementos referidos al funcionamiento de distintos estamentos de la policía provincial; realizó maniobras que le permitieron beneficiar a terceros y ocasionar un daño a la administración pública provincial.

Se conoció que una vez abierto el proceso de licitación para la adquisición de insumos, adulteraba las direcciones de coreos electrónicos de posibles oferentes a quienes no les llegaba la información necesaria y, entonces, quedaban afuera. Esto lo hacía para beneficiar a unos pocos.