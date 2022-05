Le dio 10 puntazos a su hermano, pero no supo que lo mató

Adrián Aguilera tenía 30 años, fue encontrado tendido en el predio del Ferrocarril en Jacobacci. La autopsia reveló que presentaba 10 puntazos, pero que al menos dos de las heridas provocadas por su hermano menor con un cuchillo, le causaron la muerte. En la formulación de cargos fue acusado de homicidio, quedó detenido con prisión preventiva y ante el fiscal y el Juez de Garantías reconoció que discutieron y que se enteró por la policía que lo había matado.

La pelea entre los hermanos se produjo durante la madrugada del lunes pasado. Los dos eran hombres de campo, sabían pelear y la víctima siempre llevaba un cuchillo en la cintura, que no dudó en sacar para atacarlo. Para él fue una discusión más, que arrancó en la vivienda que compartían y terminó a unos 30 metros, ya dentro de un descampado del ferrocarril.

Yo iba a abrazarlo, a contenerlo un poco porque estaba medio sacado, saca el cuchillo y me pega. Yo que sé pelear y fui a boxeo, le pego una trompada. Con el mismo cuchillo que tenía él, le corto la cara y salgo

Sebastián, de 24 años, escuchó la acusación que realizó el Ministerio Público y luego, cuando le consultaron si quería declarar, comenzó a relatar lo sucedido. En todo momento reconoció que hubo una pelea, pero que nunca se enteró que su hermano estaba muerto hasta que la Policía lo detuvo y le contó que lo habían hallado cerca de las vías del Tren Patagónico, tirado boca abajo, sin signos vitales y con su moto al lado.

El imputado contó que estaba dentro de la vivienda con Adrián y otro amigo. Explicó que en un momento "yo iba a abrazarlo, a contenerlo un poco porque estaba medio sacado, saca el cuchillo y me pega. Yo que sé pelear y fui a boxeo, le pego una trompada. Con el mismo cuchillo que tenía él, le corto la cara y salgo".

Rememoró que la víctima agarró una piedra y se la tiró cuando él se iba. Luego "ya no me acuerdo más nada, después me acuerdo que mi amigo me decía 'no le pegues más' y dejo el cuchillo. Estaba vivo mi hermano todavía cuando dejo de pegarle". reconoció. Después de tan violento momento, aseguró que volvió con su amigo al interior de la vivienda y continuaron charlando como si nada.

Luego salieron y reconoció que Adrián no estaba en el mismo lugar. "Nos fuimos, pasamos por el casino, pedimos fuego a una señora y nos sentamos. Mi hermano siempre tiene la intención de matarme, me irá a matar pensé, con la intención que estaba vivo". En su relató, reconoció que fue hasta el hospital Rogelio Cortizo, y que mientras los enfermeros lo estaban curando, les contó que había tenido una pelea a cuchillo, pero que a la Policía le dijo "me caí, porque no quería ir a la comisaría o hacer algo".

Tras recibir las curaciones, regresó a su casa para acostarse, convencido de que haba sido una pelea más. "Me había cortado y yo lo había cortado a él´, pero más de eso no pasó". Pero que fue recién cuando llegó la Policía a buscarlo que se enteró que estaba muerto.

El Juez de Garantías tuvo por formulados los cargos por homicidio simple y le impuso un mes de prisión preventiva, "a fines de resguardar el proceso; dado que aún restan tomar declaraciones de testigos del hecho". Además, aún se deben analizar más de 60 evidencias con muestras de manchas de sangre.

El resultado de la autopsia realizada en la morgue de Bariloche, indicó que el cuerpo de Adrián presentaba 10 puntazos, pero fueron dos los que le provocaron la muerte.