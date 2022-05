Una vecina rescató a cinco hermanitos maltratados por su madre

Una vecina de la ciudad de La Plata rescató del infierno en el que vivían a cinco hermanitos de entre 2 y 13 años, a quienes su madre los ataba, no los alimentaba ni los llevaba al colegio. La terrible situación fue denunciada ante el Servicio de la Niñez luego de las imágenes presentadas por la testigo.

Efectivos policiales detuvieron a la agresora y los menores quedaron bajo resguardo. Según informó el medio local Noticias Data, Jésica, la denunciante, fue testigo de la tortura que recibían diariamente los menores por parte de su mamá y, después de haberle ofrecido su ayuda en reiteradas oportunidades a la mujer, decidió grabarla y exponerla después al viralizar las imágenes.

“Les ponía una media en la boca para que no lloraran”, sostuvo la vecina en diálogo con C5N. "Cuando conocí a la acusada ella estaba con los chicos en situación de calle y le preste una habitación para que no estuvieran a la intemperie. Fue entonces que advertí algunas situaciones de violencia", agregó con tristeza.

El tiempo pasaba y los pequeños lejos de mejorar se agravaba aún más: “Comprobé que no les cocinaba, no los bañaba, no los llevaba al colegio ni al médico, siendo que el nene de 2 años tenía una pérdida importante de pelo en la cabeza”, relató Jésica.

Fueron tres meses que tuvo contacto con ella, y la violencia ya llegaba a su tope: "A tal punto que la bebé tuvo que ser hospitalizada con convulsiones tras una golpiza. Los golpes eran muy fuertes”, afirmó y contó otro episodio que sufrió uno de los varones: “Ató al nene de la reja de la ventana de la habitación con un bretel del corpiño”.

Aún afectada por todo lo ocurrido, Jesica confió que los chicos querían que ella los adoptara, "querían tener una mamá, me decían que para sus cumpleaños lo único que querían era un saludo, una torta, que ella nunca les había hecho una”.