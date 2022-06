Mató a un perro a patadas y dijo que fue porque se asustó

En la tercera audiencia del juicio por la muerte de Byron, un perro terranova de cuatro años, el imputado habló como táctica de defensa. Ante el juez explicó que mientras caminaba por la plaza céntrica de Roca se le acercó el animal y que lo golpeó por miedo a ser atacado. De todas maneras, el fiscal Ricardo Romero solicitó en su alegato que sea declarado culpable por haber cometido "actos de crueldad animal", contemplados en la Ley Nacional 14.346.

Las principales pruebas en contra del joven oriundo de Santa Cruz son los testimonios de las personas que vieron como en la noche del 21 de septiembre del año pasado, cerca de las 23, el agresor le dio una patada al perro negro que hacia unas horas se había escapado del domicilio de sus dueños, quienes lo buscaban desesperadamente.

Los testigos aseguraron que luego de una primera patada, el joven quien paseaba por la plaza Belgrano de Roca junto con su pareja y una amiga de ella, continuó caminando y al ver que el perro lo seguía, volvió sobre sus pasos y le dio un nuevo golpe en la zona del abdomen, por lo que el animal cayó tendido al piso y murió a los pocos minutos.

Los veterinarios que intervinieron en la autopsia reconocieron que la muerte se produjo por un golpe muy fuerte que le desgarró el hígado y le produjo una gran hemorragia. Además, Byron presentaba un golpe en la cabeza.

Por pedido de los abogados defensores, el joven le solicitó al juez Maximiliano Camarda que quería brindar su versión de los hechos. En un primer momento aseguró que "me asusté porque era muy grande. Mi intención era alejarlo". Luego continuó: "fue lo primero que me salió". Luego, a pedido del defensor oficial que lo asiste, le pidió permiso al magistrado para pararse y recreó la situación.

El fiscal Romero, en su alegato explicó que "la agresión dirigida por el hombre hacia el perro fue deliberada, fue deliberada la intención de hacer sufrir al can y no se midieron las consecuencias. Sostenemos que el acto de patear a un animal no humano es un acto cruel, este fue un acto intencional donde se hizo sufrir a Byron". Y luego solicitó que se lo declare culpable por el delito de crueldad animal.

En cambio, los defensores Miguel Salomón y Maximo Ballvé Bengolea sostuvieron que "tipicidad de su conducta y por falta del dolo requerido para la figura jurídica imputada" y que "estamos ante un caso imprevisto para todas las partes, hay dos víctimas principales, Byron y mi asistido", por lo que solicitaron la absolución.

La resolución se dará a conocer el próximo jueves 16 de junio a las 8.30.