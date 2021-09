¡Indignante! Mató a patadas a un perro

Bronca, indignación e impotencia ante la reiteración de casos de maltrato animal. Anoche, alrededor de las 22 horas, en la plaza más céntrica de Roca, un hombre que paseaba a su perrito, mató de cuatro patadas a otro perro que se acercó a su mascota.

Al menos 10 personas fueron testigos de la crueldad con la que el hombre mató al perro. El sujeto fue identificado y denunciado. Gabriela Zalazar de la Asociación Sin Maltrato Animal señaló que “el perro, un terranova negro llamado Byron caminaba por la plaza. Se había escapado de su casa, hacía dos horas. La familia lo estaba buscando. Y se cruzó con una pareja que paseaba con su perrito. Cuando se vieron los perros, se olieron, lo que hacen todos los animales. Este inadaptado le dio cuatro patadas, dos en el abdomen, otra en el lomo y otra en la cara hasta que lo desnucó. Mucha gente lo vio y lo quisieron linchar. Anoche había mucho enojo y la gente dijo basta”.

Agregó que “hicimos una denuncia penal. Hay una familia que sufre por ese perrito que murió. El hombre está identificado y la gente lo escrachó en las redes. Personal del Municipio también llegó al lugar e incluso se llamó a la Policía. El cuerpo de la mascota fue retirado de la vía pública por parte de los municipales”.

“Me gustaría que se resuelva algún caso. Con los perritos que prendieron fuego no pasó nada, no se resolvió, no hay responsables como debiera ser. Y sigue pasando y cada vez peor”, concluyó Zalazar.

Esta tarde, desde las 18 horas marcharán en la plaza donde todo ocurrió. “Pasaremos pacíficamente por la comisaria, la fiscalía y el municipio. Por todos los casos sin sentencia y porque ya nos cansamos del maltrato a los animales”, señalaron desde la Asociación Sin Maltrato Animal.