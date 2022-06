La nieve y los choques de cada día en Neuquén

La nieve, desde la noche de este jueves copó las calles de la capital neuquina y de las diferentes localidades en toda la provincia. Y como suele suceder los accidentes de tránsito aumentan exponencialmente. Como ejemplo tenemos el caso de un importante siniestro entre un Fiat Palio y una camioneta utilitaria en el nuevo sector de la Ruta 22. Según las primeras informaciones, dos hombres resultaron con varias heridas y debieron ser asistidos por la ambulancia SIEN.

Foto: Gentileza Rodrigo.

Asimismo, hubo varias postales desde ayer a la noche hasta la media mañana de este viernes, de diversos accidentes en las diferentes calles de la ciudad. Una camioneta Ford Ranger, color blanca, cayó en un zanjón del barrio del Z1, pasadas las 10 de la mañana.

Asimismo, debido a este temporal de nieve, la Municipalidad de Neuquén puso en marcha un fuerte operativo en las calles de la ciudad. Así lo informó el subsecretario de Medioambiente y Protección Ciudadana, Francisco Baggio, quien destacó que están trabajando en conjunto la secretaría de Movilidad y Servicios al Ciudadano, Defensa Civil y la subsecretaría de Mantenimiento Vial.





"Todo el equipo de la Municipalidad está en la calle en este momento tratando de mitigar los efectos de esta nevada que arrancó muy leve, pero ya pasadas las 8 hubo una fuerte acumulación, lo que produjo que calles de la ciudad se vieran colmatadas con casi cuatro centímetros", dijo el subsecretario. En esta línea, indicó que la pendiente de la Avenida Argentina, la calle Huilen y la Ruta 7 "están complejos para el tránsito de vehículos".

No obstante, el municipio dispuso de máquinas que realizan el perfilado en las calles para quitar la nieve y así pueden ser transitadas por los vecinos y vecinas. Baggio advirtió máxima precaución y no movilizarse si no es estrictamente necesario. "Es lindo divertirse con nieve pero hagámoslo en cercanías a nuestro domicilio, no transitemos porque nos podemos exponer a accidentes", recomendó.

Por otro lado, comentó que recibieron pedidos de elementos cobertores para impermeabilizar viviendas, "ya los estamos derivando a las áreas correspondientes". En relación a las tareas de Mantenimiento Vial, el subsecretario a cargo del área, Andres Rolla, señaló que "vamos a estar trabajando en todos los sectores de la ciudad que sea necesario. Las máquinas van a estar a disposición de lo que se requiera".

"Trabajamos en Alta Barda, en el mirador de Plaza de las Banderas, en la calle Huilen y vamos a ver cómo se encuentra la Avenida Flores en el barrio Alta Barda que está complicada", detalló Rolla.

Por último, se les informó a todos los vecinos que por consultas, pedidos y/o asistencia pueden comunicarse a las dos líneas municipales habilitadas 103 y 147.