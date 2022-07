"El femicida tenía el celular de Patricia en el calabozo"

Conforme pasan las horas, se van conociendo mayores detalles sobre el femicidio de Patricia Rodríguez Rendón en la localidad de Catriel, y la posterior detención de quien fuera este jueves imputado como su autor, Luis Fernando Cronenbold. El fiscal de la causa Gustavo Herrera, dio detalles al respecto en La Primera Mañana, por AM550.

En relación con las quejas de los vecinos de Villa Manzano por la presencia de Cronenbold en la Comisaría 44 de la localidad, Herrera detalló que "en el mientras tanto el imputado debe estar detenido en una unidad policial. Esto lleva una cuestión de días, y es algo que depende de Policía y el Servicio Penitenciario. Pero lo cierto es que no puede estar en una Comisaría, porque es una unidad de detención de tránsito".

"Hoy el proceso está acelerado para que sea trasladado lo antes posible a una unidad penitenciaria" detalló Herrera.

En cuanto a la situación de la pequeña hija que Patricia tuvo con quien luego sería su asesino, el fiscal detalló que en las últimas horas llegó al país su abuela con una tía, y que se va a iniciar un trámite de tenencia, porque la mujer manifestó la voluntad de llevarse a su nieta a Bolivia y el cuerpo de su hija también.

El fiscal Herrera además contó que desde un primer momento el equipo encargado de la investigación se centró en buscar la información de los teléfonos, tanto de Patricia como de Fernando, y que pudieron comprobar que funcionaban "en paralelo".

"Logramos recuperar el teléfono de Patricia que estaba en poder de Fernando, y es cierto que lo tenía en el calabozo, porque burló la primera requisa policial".

El funcionario Judicial además dio detalles cronológicos del caso, desde el momento de la desaparición:

"Patricia desaparece el día 28 a la mañana. Deja de comunicarse a las 8:46, su última comunicación fue con amigas. La tenía que buscar un remís a las 11 de la mañana a Catriel para llevarla a Neuquén para tomarse un vuelo a Buenos Aires. El remisero pasó y no la encontró y le avisó a su amiga y compañera de viaje que la busca por todos lados y no la encuentra. Patricia tenía una tienda y su empleada tampoco sabía nada, y ahí se empieza a elucubrar la idea de que algo pasó. Patricia no respondía los llamados. Logramos determinar que Fernando había llevado a la nena a las 8:00 al colegio y que la retiró al mediodía, se la dejó a una amiga y le dijo que se iba al campo a trabajar. Los amigos llamaron a Patricia y a Fernando buscándola. Esos llamados generaron una prueba fundamental, porque cada llamado impactaba en ambos teléfonos. Luego a las 6 de la tarde Fernando evade un control policial, lo persiguen y lo atrapan y le secuestran el auto en dónde encontramos rastros de sangre en el baúl. Al otro día nos llega la información de los teléfonos que habíamos pedido. En la requisa del auto no encontramos el teléfono de la víctima, pero en las planillas sábana que llegaron se demostraba que los teléfonos impactaban en las mismas zonas, por ende iban juntos viajando, primero en la ciudad luego en el campo. El teléfono de Fernando había dejado de funcionar a las 21 horas, pero el de Patricia había funcionado hasta las 4 de la mañana del 29 de junio. Ahí se determinó que el teléfono lo tenía que tener Fernando. Se requisó nuevamente el calabozo y lo tenía él. Lo había escondido en la bota. El primer policía que lo requisó no fue del todo diligente al hacer la requisa. Al recuperar el celular de Patricia, él entonces dice que iba a entregar el cuerpo, y en función de eso es que vamos al lugar descampado a 80 kilómetros y comenzamos la búsqueda. Si él no nos llevaba no lo encontrábamos nunca al cuerpo".

"Hay dos hechos ciertos comprobados: Patricia usaba el teléfono bloqueado con su dedo pulgar, así lo contaron sus amigos. Fernando rompe el teléfono cuando la Policía lo encuentra. El otro hecho es que él le cortó el pulgar derecho, y nuestra conclusión es que lo hizo para usar el móvil. Sin embargo el pulgar no fue hallado todavía" contó el funcionario judicial.

En tanto, Herrera además contó que la autopsia determinó la manera en la que Patricia fue asesinada, pero no encontraron el elemento con el cual Cronenbold lo hizo. El hecho sucedió en la vivienda que alquila él, en la calle Nicaragua de Catriel, y aunque le azotó golpes en el frente del rostro con un elemento duro con aristas, el que termina ocasionándole la muerte fue uno aplicado desde atrás que le provocó un hundimiento de cráneo con hemorragia. Además el fiscal contó que "Patricia estaba envuelta en papel film, y cuando hicimos el allanamiento en la vivienda encontramos el rollo".

La investigación continúa, y el fiscal detalló que este sábado se va a realizar un nuevo registro pericial en la vivienda del imputado para terminar de determinar cómo sucedió el crimen y encontrar además el arma o elemento que utilizó el femicida para realizarlo.