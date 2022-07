Pasan los días y no se sabe nada del asesino de Agustina

No hay información oficial sobre la investigación del brutal crimen de Agustina Fernández. El identikit que realizó la Policía Federal y que fue difundido por la fiscalía sirvió para frenar un tanto la bronca de los cipoleños que salieron a la calle en demanda de Justicia, sin embargo esa persona con rulos tan particulares un 10 tatuado en la ceja izquierda, varios pírsines y la palabra rock en sus dedos, aún no fue identificada. Se tiene sólo el rostro de una persona sospechosa, a la que no se le conoce siquiera si existe.

La joven estudiante de Medicina de 19 años fue atacada el sábado 2 de julio y murió tres días después en una cama de la guardia del hospital cipoleño, en la que recibió atención por su estado crítico, pero nunca pudo ser trasladada a la Unidad de Terapia Intensiva porque las escasas 5 camas que tiene el Pedro Moguillansky estaban ocupadas.

La manifestación de unos 5 mil cipoleños por las calles en demanda de Justicia apuró la respuesta de la Fiscalía, que el viernes 8 difundió un identikit con la cara de una persona que, los vecinos del barrio Sillón Encantado, aseguran haber visto merodeando la zona. Sin embargo no hay una sola prueba que ubique a esa persona dentro del complejo de Confluencia al 1300, ni tampoco hay forma de probar que algunos de los rastros encontrados dentro del departamento de la planta baja donde fue atacada Agustina, pertenecen a la misma persona, a la cual no se le conoce el nombre ni ningún dato que permita encontrarla.

En las últimas horas dejaron trascender desde la Justicia que se analiza la posibilidad de que la provincia fije un monto económico como recompensa para aquella persona que pueda aportar información concreta sobre el hecho. Pero aún no hay información oficial al respecto y menos aún una cifra para que alguien rompa el silencio y cuente algo más de lo que ya saben los investigadores.

Por otra parte, fuentes ligadas a la causa también explicaron que aunque hay al menos unas 10 personas que se parecen a la persona del identikit, todas fueron investigadas y ninguna tiene relación alguna con el crimen. Aunque también apareció una línea de investigación de un joven de unos 20 años de unos 1,60 metros de estatura que podría parecerse, pero que desde hace casi dos semanas que no se lo ve frecuentando los semáforos de circunvalación, donde hacía malabares. Una pista que por ahora no tiene mucho peso y es sólo una más de las muy pocas que tienen.

Fuentes ligadas a la causa, confiaron que el vecino de Agustina, el petrolero de 32 años que vivía en el departamento donde ella fue atacada, Pablo Parra, aún se encuentra vinculado a la causa, pese a que cada vez que relató los hechos lo dijo de la misma manera sin varían mínimamente su relato.

La semana pasada, la madre de la joven pampeana, Silvana Capello viajó a Cipolletti donde fue recibida por el fiscal Jefe Santiago Márquez Gauna y el fiscal del caso, Martín Pezzetta, quienes le aseguraron que continúan trabajando en el caso pese a la Feria Judicial. Sin embargo no trascendieron mayores avances en la causa y por estas horas se espera el resultado de algunas muestras de ADN tomadas del cuerpo de Agustina y que se mandaron a analizar.