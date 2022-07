Horror: volvió a su casa y encontró a su pareja violando a su hija de 10 años

Un policía de la fuerza bonaerense abusó sexualmente de la hija de 10 años de su pareja, en el partido de Almirante Brown. La mujer, también oficial pero del Destacamento de Malvinas, el pasado lunes cumplía funciones como ayudante de guardia y regresó a su casa a buscar algo que se había olvidado -que está a metros de la comisaría-, y al llegar se encontró con el horror.

Vio a su hija semidesnuda corriendo hacia la habitación. Inmediatamente, se acercó y le preguntó qué era lo que había sucedido. "La nena, entre llantos, le contó en detalle el horror que había vivido minutos antes", afirmó una fuente oficial del caso a TN.

“Estaba en casa, me pidió que me ponga una pollera y me saque la bombacha. Después me llevó al sillón y me dijo que me siente, me puso una frazada encima, me tapó y me metió los dedos en la vagina y después el pi.... Justo llegaste vos y salí corriendo para la pieza, porque él me dijo anda a cambiarte. No es la primera vez que me lo hace”, le dijo entre lágrimas la nena.

Ante este relato, desesperada, la mujer le envió rápidamente un mensaje a un compañero y le pidió que vigilara la casa porque el atacante estaba con su otro hijo y se iba a escapar. Efectivamente, el teniente, que trabaja en Drogas Ilícitas de Presidente Perón, se subió al auto y se fugó, sin embargo un patrullero logró seguirlo y lo pudo detener. Le secuestraron el arma y rescataron al menor.

La pequeña fue derivada al hospital, y allí el varios médicos la revisaron y confirmaron la reciente violación y aclaró que los ataques vienen de “larga data”. El acusado fue trasladado a la Comisaría Primera de Adrogue. En el caso interviene la UFI 9 de Lomas de Zamora.