Encontró 16 mil dólares en la calle... ¡y se los dio a la Policía!

Una mujer halló, en una parada de colectivos urbanos, un bolso con más de dieciséis mil dólares y los entregó a la Policía, para que encuentren a la dueña y se lo devuelvan. La señora, de nombre Carola, encontró por la tarde 161 billetes de 100 dólares y decidió acercarse a la Comisaría de la Mujer a entregar el bolso, según voceros policiales.



Según declaró Carola, una señora "de avanzada edad" dejó el bolso en el refugio peatonal de la calle Buenos Aires al momento de subir al colectivo urbano. Al ver que la mujer se iba, decidió tomar el bolso e ir a entregar a la Policía, para que puedan identificar y reintegrárselo a la propietaria. Ya en la Comisaría de la Mujer, ante la presencia de dos testigos, abrieron el bolso y hallaron ropa, zapatilla, celular, los billetes de dólares, entre otras cosas.



El dinero estaba en cuatro fajos del banco Galicia con distintas cantidades de billetes de 100 dólares que hicieron una suma total de 161 billetes, es decir, 16.100 dólares.



En tanto este martes, una mujer (de quien no brindarán más detalles por su seguridad) acudió a una comisaria de la capital misionera y comprobó ser la propietaria del bolso y el dinero, tras lo cual se le devolvió el dinero en su totalidad. No trascendió si la dueña le ofreció a la mujer que tuvo el gesto una recompensa o gratificación.

Fuente: Télam