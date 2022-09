Asalto en Escuela Nº 59: “Les pedí que por favor no me disparen”

Un nuevo hecho de violencia e inseguridad está vez se produjo en la Escuela Primaria Nº59 de Centenario. Cuando alrededor de las 7 de la mañana del miércoles, ingresaron a la institución cuatro personas armadas, quienes amenazaron con armas de fuego a docentes y auxiliares, quienes se preparaban para recibir a los alumnos en una nueva jornada.

Los delincuentes ingresaron por el patio del predio escolar ubicado en calle Nicolás Guillén y Estados Unidos. Intentaron llevarse pertenencias de valor, pero el personal educativo los increpó y dos de ellos saltaron un paredón y huyeron. Los dos restantes permanecieron en la institución y amenazaron con pistolas a las docentes, luego se dieron a la fuga.

En AM 550 y 24/7 Canal de Noticias dialogamos con Javier Berra, portero de la escuela primaria Nª 59, quien indicó que “los jóvenes estaban sobre el paredón tomando alcohol y fumando, por eso tome el recaudo de no salir del colegio hasta que se haga de día, ya que es una zona complicada”.

“Cuando salí al patio de la escuela junto a una compañera, escuche gritos de una de las auxiliares, y nos encontramos con que estos delincuentes estaban amenazándola con un arma de fuego, ella nos dijo que le gatillaron y le apuntaron en el abdomen”. De inmediato nosotros quisimos ayudarla y “los delincuentes también nos apuntaron a nosotros, fue un momento realmente de mucha tensión, le imploré que no tire porque estamos trabajando”.

“En un momento cuando no bajaba el arma me puse de costado, y le empecé a decir que por favor no dispare”, expresó Javier. Continuaron discutiendo con mis otros compañeros hasta que en un momento “agarraron y se fueron”. Este fue un episodio confuso porque “venían de robar de otro lugar y pensamos que se estaban escondiendo en la escuela”.

Personal policial de la Comisaría Quinta fue alertado del hecho y comenzó un patrullaje por la zona. Sobre calles Estados Unidos y Quinquela Martin observaron a un hombre de 35 años tendido en el suelo y con el rostro ensangrentado, quien relató que dos personas lo habían agredido y le robaron las zapatillas. Fue trasladado al Hospital Natalio Burd donde certificaron que no presentaba lesiones graves.

Luego del episodio de extrema violencia las clases se reanudaron con normalidad a las 8 de la mañana.

