Hallan a dos amigas ejecutadas a balazos dentro de una casa

Dos mujeres fueron ejecutadas a balazos dentro de una casa en la ciudad de Rosario. Hay todo un barrio conmocionado por el hallazgo de los cuerpos en la mañana de este viernes. Las víctimas fatales fueron identificadas como Carla Cabaña, de 33 años, mamá de dos hijos; y Magalí Páez, de 19. Una de ellas se había mudado a esa casa tras un aparente trasfondo de violencia de género.

"Ambas fueron asesinadas en casa de Carla, a donde Magalí se había mudado desde lo de su suegra, tras sufrir violencia de parte de su pareja, Facundo", afirmó el periodista Ariel Borderi de Radio 2. Además, la hermana de una de las fallecidas relató que hacía una semana que Magalí se había mudado a lo de Carla, a pensar de haber intentado convencerla de que se quedara con algún familiar.

"La quería llevar a mi casa porque no quería que pasen estas cosas", agregó. Por su parte, el vecindario aún no puede asimilar lo acontecido: "Estamos muy tristes, no podemos creer lo que sucedió. Eran de acá, del barrio, chicas buenas, no se puede vivir más así, matan a las mujeres todos los días", se lamentó una vecina.

