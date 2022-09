A Meriño lo encontraron mientras caminaba por las calles del oeste

A cinco días de la gran fuga de peligrosos delincuentes de la Comisaría Nº12, del barrio Valentina Norte de Neuquén, en el atardecer de este martes recapturaron al tercer evadido: Lucas Meriño, de 18 años, imputado como autor material del crimen de Alan Ribeiro, joven al que le disparó para robarle la moto en el barrio Toma 7 de Mayo, el 5 de agosto de este año.

"En el día de ayer -martes-, 20:30 aproximadamente, personal de la oficina de zona oeste de la comisaria 12y la 16 , recibe la información de producto de las tareas investigativas que se están desarrollando a partir de la fuga el día jueves, y se trasladan al barrio Gran Neuquén Norte, jurisdicción de la comisaria 18; y observan en calle Río Gallego y Quimey a un joven que para verificar bien su rostro se acercan a él, y cuando nota la presencia emprende su huida hacia el lado Sur, los efectivos se bajan del móvil y comienzan a correr tras él", sostuvo el comisario José Ríos, coordinador operativo de la Dirección Seguridad de Neuquén, en diálogo con las cámaras de 24/7 Noticias,

Además, agregó que en medio de la persecución, Meriño exhibe un arma, los oficiales que estaban de civil continuaron tras él por calle Río Gallego y por diferentes arterias del vecindario, hasta que el evadido ingresó en el patio de un vecino hasta ser acorralado en la calle Cardiel: "Los oficiales escuchan los ladridos de los perros e ingresan al sector, y logran dar con el prófugo". Inmediatamente, quedó nuevamente detenido y puesto a disposición de la Justicia.

Aún resta dar con el último fugado: Octavio Godoy (apodado San la Muerte), que, según fuentes policiales, se había separado de Meriño tras fugarse. Los fuertes operativos en toda la provincia continúan para dar con Godoy, que se cree que ya "no está en Neuquén".

“San La Muerte”, de 39 años, personaje central de la fuga, había recibido recientemente una condena a 12 años de prisión por haber matado en octubre del 2020 a Mario Pino Vinet (61), un violador que había salido en libertad cuatro meses antes. No estaba cumpliendo la pena en una unidad carcelaria porque todavía no tenía firme la sentencia. A su vez, tiene otra condena en revisión por un homicidio en Río Negro. Cabe destacar, que Godoy, Lo llamativo es que Godoy hace un año atrás, en el mes de octubre se escapó de la misma comisaría, la 12 de Valentina Norte. Efectivos policiales lo hallaron mientras dormía junto a su novia. Tenía el arma en la mesita de luz, pero no tuvo tiempo de agarrarla.