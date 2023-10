Muerte del soldado: los estremecedores audios en los que pide perdón

La muerte del soldado Pablo Jesús Córdoba continúa investigada como muerte dudosa. Aunque la familia se presentó como querellante y presiona en los medios para que el juez subrogante Hugo Greca cambie la caratula a homicidio, la Justicia Federal mantiene abierta todas las hipótesis, sobre todo al no poder descartar que haya sido un suicidio o un crimen.

En el medio de los embates hacia la investigación, se conocieron los audios que el soldado grabó con su celular en los que le pide perdón a la familia, les agradece por todo lo que hicieron por él y en uno de ellos reconoce que "ahora mismo estoy pensando en hacerlo y por si llego a hacerlo quiero dejar esta nota para mi familia".

Dentro del expediente hay diferentes pruebas y medidas tomadas por le juzgado Federal ante la muerte del soldado, ocurrida el 1 de junio de ese año, dentro del regimiento del Grupo de Artillería 16 de Zapala. Por ahora no surgen certezas de ningún tipo que convenzan al juez subrogante y a su equipo de investigación.

Es que Córdoba presentaba dos heridas de bala en la cabeza, y resulta inverosímil que cualquier persona se suicide de dos tiros.

Las pericias de la autopsia tampoco aportan respuestas contundentes, asegura que cualquiera de los dos disparos pudo haber causado la muerte, pero lo cierto es que cuando fue encontrado tirado dentro de la zona donde estaba cumpliendo con su guardia, aún estaba con vida. Fue atendido en el lugar, cargado a una camioneta y llevado al hospital de Zapala en estado desesperante, donde murió unas horas después.

Para tratar de despejar dudas, el juez ordenó una pericia en la que pretende reconstruir un perfil psicológico y como parte de las pruebas que se recolectaron aparecen unos audios recuperados de su teléfono celular.

Hace dos semanas, la familia fue citada al juzgado como testigos y allí reconocieron que la voz que se escucha es la de su hijo. Uno sólo de los mensajes fue enviado, los otros estaban guardados en borrador.

En exclusiva, Mejor Informado pudo acceder a los audios en cuestión. En todos se puede escuchar la voz de Córdoba con un claro nivel de angustia, en la que hace referencia al amor que siente por su familia, en la que de manera reiterada pide perdón. Luego se refiere a una situación particular por la que esta atravesando y a algo que "voy a hacer".

En el primero de los audios, Córdoba le habla a su papá, el también militar Juan José Córdoba Salto: "Pa, la verdad te agradezco todo lo que has hecho por mí. Todo lo que yo sé que sentís por mí, sabes que es recíproco. Te amo pa, realmente. No sé la verdad qué más decirte. Vos sabes bien todo lo que yo te amo y sabes todo lo que yo he hecho y haría por vos. ¡Perdón!".

En una segunda grabación de WhatsApp, el soldado de 21 años, quien luego del procesamiento de su padre por el faltante de 22.108 municiones de fusil, era el único sostén de la familia, insiste en el pedido de disculpas: "No importa cuántas veces pida perdón, ni a quien le pida perdón, sé que no va a ser suficiente...así que...".

El tercero de los audios que se encontraron en su dispositivo, Córdoba se dirige a su mamá: "Ma, sabes que te amo mucho. La verdad, te amo con toda mi alma. Siempre que te necesité estuviste ahí conmigo y para mi. La verdad es que estoy muy agradecido por tenerte a mi lado siempre. Te amo incondicionalmente... te pido perdón".

La verdad no sé qué va a ser de mí, ya ahora mismo estoy pensando en hacerlo y por si llego a hacerlo quería dejar esta nota, esta grabación, para mi familia. Yo no sé por qué me pasan estas cosas, la verdad tuve mala suerte creería yo. No sé que voy a hacer, yo no quiero que esto siga pasando a mayores, la vedad estoy hecho mierda. No me queda más que pedirle perdón a mi mamá y mi papá por no haber contado lo que estaba pasando. La verdad pensaba que estaba mejorando yo, mental, personalmente, me viene a pasar esto.

El cuarto audio fue grabado mientras caminaba por el pasto, la Justicia cree que fue durante una de las extensas y solitarias guardias que debía cumplir, y no tiene un destinatario específico, sólo se muestra aturdido por algo que iba a hacer: "La verdad no sé qué va a ser de mí, ya ahora mismo estoy pensando en hacerlo y por si llego a hacerlo quería dejar esta nota, esta grabación, para mi familia. Yo no sé por qué me pasan estas cosas, la verdad tuve mala suerte creería yo. No sé que voy a hacer, yo no quiero que esto siga pasando a mayores, la vedad estoy hecho mierda. No me queda más que pedirle perdón a mi mamá y mi papá por no haber contado lo que estaba pasando. La verdad pensaba que estaba mejorando yo, mental, personalmente, me viene a pasar esto".

En el último, se lo escucha al soldado con un tono similar, con una voz muy tenue y cargada de angustia, vuelve a pedir disculpas a su familia e introduce a otro miembro, a su abuela: "Lo único que me queda es decirle a mi familia que los amo... y que me perdonen. A mi abuela más que nada, que hoy en poco más de media hora es su cumpleaños (se quiebra en llanto) y a mi me está pasando esto".

Entre los datos confirmados que tiene la Justicia, se sabe que tenía muchas deudas y que sufría presiones para cumplir con los pagos. También cargaba con la responsabilidad de ser el sustento de su familia, que por el faltante de municiones en el que quedó envuelto su padre, dependía exclusivamente de sus ingresos.