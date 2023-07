Muerte del soldado: las principales hipótesis de la familia

El juez federal Hugo Greca implantó el secreto de sumario, en medio de la investigación por la muerte del soldado Pablo Córdoba, y sus familiares ya no pueden tener acceso a la información de la misma. El abogado de la familia de la víctima, Maximiliano Orpianessi, habló de presunta parcialidad en favor de la fuerza armada, ya que el Ejército Argentino tuvo acceso al expediente.

Natalia Uribe, madre de Pablo, habló en AM 550 La Primera y dijo que "en teoría, se está llevando adelante una investigación que nosotros nos conocemos". "No sabemos nada. Lamentablemente, están violando nuestros derechos como familiares de Pablo", agregó.

" La hipótesis que manejamos es que a mi hijo lo mató una, o más personas, dentro del Ejército. Mi hijo estaba de guardia y no hubo signos de defensa . Creemos que quien le hizo esto lo conocía y se le acercó en calidad de amigo. Lo traicionaron y mataron. Lo único que está claro es que mi hijo no se suicidó y que alguien le hizo esto, pero no tenemos mayores detalles", informó Uribe.

Por otro lado, explicó que "el lugar en el que mi hijo estaba, es uno que le dicen puesto móvil. O sea, él tenía que recorrer cierto sector y, en teoría, tenía que estar solo. No podían circular otras personas a menos que fuera alguien que lo tuviera que ir a controlar, o alguien que tuviera una palabra clave para identificarse". En ese contexto, la madre de Pablo sostiene que alguien lo mató. "Alguien sabía cuál era la clave, sino el desenlace hubiese sido otro. Si hubiese sido un desconocido, mi hijo tendría que haber actuado", indicó.

"Como mamá y conociéndolo a él, yo no imagino ningún motivo para que le hicieran esto a mi hijo. El padre sostiene que Pablo pudo haber visto algo. Yo desconozco el movimiento dentro del Ejército y no me hago la idea de qué es lo que pudo haber pasado. Por eso, nuestra desesperación. El juez se toma esto tan livianamente... Nosotros no vemos ninguna línea de investigación clara", lamentó.

Pablo Córdoba era soldado voluntario y había cumplido 21 años pocas semanas antes del 1 de junio, el día que fue encontrado con dos disparos en la cabeza mientras realizaba una guardia en el Grupo de Artillería 16.