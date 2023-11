El robo a la joyería Danies sentó precedentes en Cipolletti. Otra vez, con la misma modalidad de romper con absoluta impunidad una vidriera, robaron en una conocida cadena de electrodomésticos , ubicada a apenas tres cuadras de la Comisaría 4°.

El hecho se produjo durante la madrugada en el local de Pardo, en la calle Belgrano al 200, entre Roca e Yrigoyen, en pleno centro de la ciudad. Los ladrones llegaron en una camioneta, se pararon delante de la vidriera y sin ningún tipo de reparo, rompieron el blindex de la vidriera y se alzaron con un importante botín.

Los delincuentes se apropiaron de varios celulares que estaban en exhibición.

De acuerdo con lo que trascendió, los delincuentes se llevaron 60 celulares, un TV LED y varios equipos de audio de importante valor. Aún no hay datos concretos porque desde la gerencia se encargó un arqueo para determinar qué mercadería es la que falta.

La modalidad fue muy parecida a la que registraron las cámaras de seguridad en el robo de la joyería Daniels, los ladrones también llegaron en una camioneta y como no pudieron violentar las rejas, la utilizaron para romperlas y apoderarse de todo lo que había en exhibición. También aprovecharon que la Comisaría 4° tiene faltante de personal para realizar las tareas de prevención.

uD83DuDEA8 Rompieron el vidrio y se llevaron 60 celulares en la sucursal de Pardo en Cipoletti pic.twitter.com/Ciu0Z4BCZD — mejorinformado.com (@mejorinformado) November 21, 2023

Ante la rotura del vidrio y eso ingreso de los ladrones, se activó el sistema de alarma, pero sólo sirvió para alertar a los vecinos, ya que desde la Comisaría 4° no tenían personal disponible. En el robo de la joyería quedó expuesta la falta de uniformados, al punto que los dos patrulleros nuevos que llegaron, no pueden ser utilizados porque no tienen choferes.

La Policía llegó al lugar varios minutos después y ya no había nadie en el lugar. Se encontraron con la vidriera rota y la alarma activada. Un móvil se quedó frente a Pardo como custodia hasta que llegaron los encargados del comercio. También se solicitó la presencia de Criminalística que levantó rastros.