Asesinaron a un joven de 15 años en Cipolletti

Un adolescente de 15 años de edad fue asesinado de un disparo con un arma de fuego este sábado en la localidad de Cipolletti, según informaron desde el Ministerio Público Fiscal a Mejor Informado.

Si bien las causales y la dinámica del hecho se encuentran en plena investigación, las primeras informaciones indicaron que el crimen habría ocurrido durante la madrugada en la esquina que une a las calles Jorge Newbery y Esquiú de la ciudad rionegrina.

Asimismo, medios regionales precisaron que dos personas en moto habrían efectuado varios disparos contra un grupo de jóvenes y que uno de ellos dio en el joven de 15 años que aún no fue identificado. No obstante, estas versiones no fueron confirmadas oficialmente en la investigación que llevan adelante los fiscales Santiago Márquez Gauna, Santiago Vázquez y Alejandra Altamira.

Qué se sabe oficialmente sobre el asesinato

Lo que el Ministerio Público Fiscal de Río Negro confirmó a Mejor Informado es que "el adolescente de 15 años falleció producto de una herida de arma de fuego". Además, anunciaron que "desde el momento del hecho, la Fiscalía y la Policía de Río Negro realizan variadas medidas de investigación".

Noticia en desarrollo