VIDEO: otro robo a un comercio en pleno centro de Cipolletti en quince segundos

Otra vez la inseguridad se hizo presente en Cipolletti, cuando un kiosco ubicado en pleno centro de la ciudad rionegrina fue saqueado por cuatro delincuentes que tiraron la puerta abajo. Dos días después de que el intendente Claudio Di Tella expresara con preocupación en AM550 que "Neuquén y Río Negro deben trabajar juntas para enfrentar la inseguridad", este comercio sufrió su segundo robo en 20 días.

Todo sucedió cerca de las 3 y media de la mañana, cuando cuatro malvivientes tiraron abajo una puerta de vidrio del comercio ubicado en Mengelle y Roca para llevarse lo que encontraron a su paso en solo quince segundos. Cristian Chuprión, dueño del kiosco, habló con el Noticiero Central de 24/7 y brindó detalles sobre este nuevo robo que padeció: "Cuando vi que el sereno del hotel –contiguo al kiosco– me llamó por teléfono, antes de atender ya me imaginé que algo había pasado, porque ya había pasado lo mismo hace 20 días atrás".

uD83DuDEA8Inseguridad en Cipolletti: otra vez robaron un kiosco en la ciudad. pic.twitter.com/4j1CLxbzAr — mejorinformado.com (@mejorinformado) November 24, 2023

"Al instante, me llamó el servicio de vigilancia que tengo, después cuando llegó la Policía me dijeron que estaban persiguiendo a los delincuentes", dijo el damnificado, prácticamente sin esperanzas de que pudieran encontrarlos. Es que hace menos de tres semanas que este comerciante viene de sufrir otro robo y ya conoce la burocracia: "Siempre vas a estar en pérdida porque vos cumplís con todo el mundo. Cumplís con la municipalidad, los impuestos de electricidad que te sacan los subsidios y te los aumentan. Vos cumplís y, cuando te pasa esto, tenés que volver a poner dinero, porque lo que se llevan no lo recuperás. Hace 20 días se me llevaron a una computadora y la Policía no la pudo recuperar", denunció.

En esa línea, Cristian Chuprión explicó que no pudo sacar una cuenta concreta de cuánto perdió en este robo: "Las pérdidas que llevo hasta el momento son bastante grandes: yo solo puedo producir con un kiosco y los márgenes de ganancias son mínimos", lamentó.

