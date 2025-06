Scaloni le dará minutos a varios " creemos que es el momento"

La Selección Argentina visita este jueves desde las 22 a Chile por una nueva fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. Ya clasificado, y con varias bajas, Scaloni arma el 11.

En la conferencia de prensa previa a viajar a Chile, Lionel Scaloni hablo de diferentes temas, entre ellos el armado de la lista con caras nuevas y del plano local. Nicolás Otamendi, Enzo Fernández, Leandro Paredes, y Nicolás González, son bajas por sanción. A ellos sumar la no presencia de Mac Allister por lesión. Ante este panorama, el DT no confirmó el 11 inicial, que será confirmado post entrenamiento del mediodía. Adelantó que probará y verá a varios de los chicos nuevos de cara a lo que se viene ante un Chile, que estará necesitado del triunfo, y que es una buena medida para verlos.

En relación a los jugadores del plano local, a los tres los venían siguiendo, a Lomónaco en su club, mientras que a Troilo y Mastantuono en las selecciones juveniles. “será un buen momento para ver jugadores y tener la posibilidad para entrenarse con nosotros. Es una buena medida para ellos”.

Haciendo énfasis en Franco Mastantuono, la nueva joya del fútbol argentino, sostuvo que no habló con el jugador sobre su futuro porque “No nos metemos por respeto al jugador y al club “valoraremos después dónde esté su rendimiento. Lo del Mundial Sub 20 dependerá mucho del club en el que esté y la predisposición del club para cederlo, pero siempre es lindo jugar un Mundial Sub 20, es un recuerdo inolvidable para todos. Es un chico que está atravesando un gran momento y le daremos la oportunidad en tanto y cuanto veamos que el equipo lo necesita. Está acá y está disponible. Veremos mañana o el otro partido si puede jugar.”

Por su parte, ante Chile considera que será una buena medida, y que servirá para dale minuto a varios jugadores, “Daremos oportunidad de jugar a algún chico que no ha jugado mucho y creemos que es el momento para jugar. Más allá de que el resultado siempre es importante, hoy creemos que no es fundamental. A lo mejor buscaremos que estos jugadores se acoplen bien y tengan la posibilidad de sumar minutos en la Selección. Va a haber varios cambios, algunos obligados y otros que queremos ver”.

Además, el DT de la selección se refirió al retorno de Di María al fútbol argentino, manifestando que es una alegría no sólo para Rosario Central, sino para el fútbol local, “Creo que para la gente del fútbol tener a un jugador de ese calibre en sus canchas va a ser algo espectacular. Contento porque no sólo le hace bien al fútbol argentino, sino también a él, a su corazón, al alma. Más cariño”.

Julián estaría desde la partida en Santiago de Chile

La Conferencia inició con la reflexión sobre la polémica sanción de Newells a chicos de formativas por una foto con Malcorra. “Hay que valorar que esos chicos se quisieron sacar una foto con un jugador de primera más allá de la camiseta que tiene. A mi edad me hubiera gustado sacarme una foto. Es importante dar el mensaje “Sacate la foto con la camiseta de quien sea, con el jugador que sea”. Es el ejemplo que todos queremos dar si queremos erradicar todo lo que está pasando, toda la violencia, la locura que se está viviendo. Malcorra accedió de la mejor manera”.

Por otro lado, se refirió a la llegada de Ancelotti, “Hablamos de uno de los mejores entrenadores de los últimos tiempos, me gusta su forma de ser y que va a darle un golpe de jerarquía a Brasil. Será buena la presencia, bienvenido y le deseo lo mejor”.

Messi jugará su primer partido en el año con la selección

Post cotejos de eliminatorias, se vendrá el mundial de clubes desde el 14 de junio, sobre esto Scaloni dijo que “Será una competencia espectacular, los mejores clubes del mundo compitiendo entre si es muy bueno. La fecha quizás es complicada porque estamos a un año del mundial y los jugadores no tendrán descanso, pero me parece una gran competencia. Boca y River van a tener un buen nivel de competitividad y serán rivales duros”.

Argentina entrenará por la tarde donde el CT definirá los 11 para visitar a Chile desde las 22hs. Con varias bajas y con la confirmación de que varios jugadores verán minutos de cara las últimas instancias previas al Mundial.