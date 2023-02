Abigail Páez incluida en el registro de abusadores sexuales

Luego de haber sido condenada a cadena perpetua por el asesinato y abuso sexual de Lucio Dupuy, de 5 años, Abigail Páez integrará la lista nacional de abusadores sexuales. Por otra parte, la madre del pequeño, no conformará este registro porque sobre ella pesa la condena únicamente por homicidio.

A Páez, la madrastra de Lucio, se le dictó un veredicto de culpabilidad por el delito de homicidio doblemente calificado por alevosía y ensañamiento, en concurso real con el delito de abuso sexual con acceso carnal, agravado por tratarse de la guardadora y por haberse cometido contra un menor de 18 años de edad, aprovechando la situación de convivencia preexistente.

Es por dicho motivo que el Tribunal de Audiencias de Santa Rosa, conformado por los jueces Alejandra Ongaro, Daniel Sáez Zamora y Andrés Olié, resolvió que la mujer integre el Registro de Procedimiento y Notificación de Antecedentes de condenados por Delitos contra la Integridad Sexual (RACIS) de La Pampa. A nivel nacional, el nombre de una de las asesinas de Lucio, figurará en el Registro Nacional de Datos Genéticos Vinculados a Delitos contra la Integridad Sexual (RNDG).

Por el momento, la madre de Lucio, Magdalena Espósito Valenti no será parte de estos listados porque el Tribunal que dictó la sentencia no la encontró culpable de abuso sexual. La parte querellante y la fiscalía apelarán este fallo judicial por lo que todavía no se descarta su presencia futura en este registro.

El RACIS es confidencial y detalla los datos personales de las personas condenadas por abuso sexual. Mientras que en el RNDG se consigna el perfil genético de las personas con sentencia firme por delitos contra la integridad sexual.