La Justicia no le devolvió el Iphone a Emiliano Gatti

Como estaba previsto se desarrolló una audiencia en la que la defensa de Emiliano Gatti realizó algunos planteos ante el juez de Garantías que deberá resolver el tipo de vinculación del periodista con la causa de distribución de videos e imágenes de abuso sexual infantil. Entre otras cosas, se pidió la restitución del moderno y costoso Iphone 13 que fue secuestrado durante el allanamiento en el que quedó vinculado a la mega causa Red Federal en Alerta, que incluso lo tuvo detenido durante algunas horas.

El abogado defensor Marcelo Hertzriken Velasco tuvo acceso a una informe preliminar realizado por el equipo de la Oficina de Investigación de Telecomunicaciones (OITel) (depende de la Procuración General) en el que los especialistas aseguran que en el moderno y costoso aparato como en otro más viejo, no se encontraron registros actuales o borrados de navegación en la deep web (internet oscura) donde se puede acceder a través de dominios específicos a imágenes y videos de niños sometidos a abusos sexuales.

Ante este pedido el juez Julio Martínez Vivot no hizo lugar al reclamo y decidió esperar el resultado final de las pericias, teniendo en cuenta que la causa está en plena etapa de investigación y aún la fiscalía no solicitó una audiencia para formalizar la acusación contra el ex conductor de Canal 10 y presidente de la fundación solidaria Juntos Para Sumar.

En declaraciones a 24/7 Canal de Noticias y AM 550, el profesional explicó que "no entregaron los teléfonos porque aparentemente quieren hacer otras pericias" y apuntó contra el procedimiento: "no nos llamó la atención, porque ya viene bastante maniado, cuando hay una investigación criminal vamos a tener a un fiscal aseverando haber visto una prueba (NdR en relación a las declaraciones de Belén Calarco publicadas en exclusivo por Mejor Informado que luego le costaron la separación de la causa) y endilgando al imputado cuando en realidad no había sido abiertos sus teléfonos, su máquina, su pen drive y sus medios electrónicos. Una más en una investigación con poco horizonte, con poca seriedad y con un compromiso constitucional severo".

Con respecto a las pericias, reconoció que los teléfonos fueron peritados con "resultado negativo". También se revisó la PC de escritorio y tampoco habrían encontrado nada relacionado con la investigación, "en el historial en el teléfono particular no hay antecedentes de navegación ni actuales ni borrados" de este tipo. "La fiscalía nos dijo que en unos días estará el resultado final de las pericias, hay que ser mínimamente serio. Este procedimiento no fue serio y no fue proporcionado, tanto es así que se puede confrontar con otros que protagonizaron fiscales en Río Negro o Neuquén, cuando infinidad de veces saltan estas alertas, que hay que cerciorarse de un sin números de cuestiones".

El abogado también aseguró que durante las fechas en que se conocieron las alertas internaciones sobre la IP (numeración de la conexión de internet) que la vivienda allanada no coincide con la señalada en la investigación inicial, sino que con un domicilio anterior. "La alerta se circunscribe a un periodo de 30 días del año 2022, tratando de recorrer qué había eso en esas fechas, aparentemente se mudó a la casa de una amiga y viajó, pero en ese lapso de tiempo conoció a una persona en una aplicación denominada Grindr, con quien tuvo una relación intima. Esa persona estuvo muchas veces en su domicilio y habría quedado al cuidado del departamento", detalló.

"Como somos cuidadosos en esto, le explicamos a la fiscalía que estamos trabajando en estas hipótesis. Los datos los tenemos de sobre la persona y faltan algunas cuestiones y a partir de ahí abrir la posibilidad de que sea este, un vecino o utilizado por un tercero el Wi Fi", insistió Hertzriken Velasco, quien además adelantó que su defendido se someterá a una pericia psiquiátrica y "muy probablemente no surja ningún tipo de perversión en este sentido, muy por el contrario, no la tuvo nunca y esto luce como disparatado".

A su vez, ante el planteo de incorporar como querellante en la causa a la Asociación de "madres que rompen el silencio", la defensa se opuso porque no habría cumplido con la presentación de la documentación correspondiente. "No tenemos ningún problema, pero invocan estar en contra del abuso sexual infantil, yo estoy en contra, pero si no es familiar de alguno de los niños abusados, pero si hay alguna imagen datan de otros países y no son contenidos construidos en Argentina, por lo cual mal pueden argüir un interés difuso en retpresentación de todos los niños abusados del universo".

En contra del pensamiento del profesional, la fiscalía estuvo a favor y el juez de Garantías aceptó sumar a un acusador particular que se presentó a fines del año pasado. Se trata de una ONG que defiende los derechos de los niños y que en el expediente pretende presentarse con la representación de la abogada Gabriela Prokopiw.