Ecos del Caso Corazza: ahora denunciaron a Jey Mammon

En medio del escándalo que involucra al productor de Gran Hermano, Marcelo Corazza, por corrupción de menores, un joven afirmó haber sido víctima suya y que también fue abusado sexualmente por el conductor de televisión Jey Mammon, cuando él tenía 14 años. El revelador testimonio lo dio Lucas Benvenuto durante una entrevista con el programa "A la tarde" de América TV.

En él el joven de 27 años aseguró que fue víctima de una red de trata de menores y que fue pareja de un "conductor y músico de Telefe", que no se animó a nombrarlo en vivo, pero sí lo publicó luego en sus redes sociales

"Hace un año y medio decidí hacer mi última denuncia porque me lleva tiempo poder hablar y denunciar. Esta persona está conduciendo un programa en Telefe. Es un conductor y músico. Yo salí con él desde los 14 años hasta los 17. Mi mamá ha estado al tanto de eso. Lo conoció. Mi mamá llamaba a su casa para preguntar: ¿Lucas llegó?. Él tenía 32 y yo, 14", relató.

Según Benvenuto, la denuncia contra Jey Mammon fue radicada en 2020, durante la pandemia. "La audiencia fue por Zoom y la fiscal me dijo: 'no podemos hacer nada porque el caso prescribió, si vos querés hacer visible este caso en los medios, tenés que saber que no vas a lograr nada de parte de nosotros porque prescribió", explicó.

En cuanto a Corazza, Bervenuto dijo conmovido: " Yo hablaba con Marcelo cuando tenía 14 años, a través de una aplicación. Me mandó fotos y mantuvimos conversaciones sexuales, pero jamás llegué a encontrarme. De todos modos, tuve la mala suerte de cruzarme con él y me pidió fotos íntimas". Y también agregó: "Yo tenía problemas económicos. En mi casa no me cuidaban y eso fue una puerta para esas personas. A los 11 años me escapé de mi casa y hablé por internet, por el mismo medio por el cual me contactó Marcelo, con una persona que me dijo de comer en McDonalds. Durante una semana me llevó a diferentes casas y de ahí salen todas las historias de mi caso. Ellos abusaron de mí en todos los sentidos en los que se puede abusar de una persona".

En la causa que investiga el juez Javier Sánchez Sarmiento, titular del Juzgado N°48 hasta el momento son cuatro los detenidos: Corazza (50), que fue indagado este martes; Angelotti (46), quien se negó a declarar; Andrés Fernando Charpenet (53) y Raúl Ignacio Mermet (45), quién también eligió llamarse a silencio este miércoles ante los funcionarios judiciales.