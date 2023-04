Crimen de Carlos Soria: Freydoz goza de libertad condicional

Cinco meses después de que le otorgaran las salidas transitorias, y tras cumplir todos los requerimientos legales, Susana Freydoz ya tiene libertad condicional. El beneficio fue concedido el día después de su cumpleaños 72 y fijó domicilio en la casa de una sobrina en Neuquén, en el mismo lugar donde desde la pandemia cumplía con su condena a 18 años por el crimen de su marido el gobernador Carlos Soria.

La decisión fue tomada por el juez de Ejecución penal, Fernando Romera, quien debió analizar el pedido de la defensa, al cumplir con cada uno de los requisitos impuesto desde que se le otorgaron dos salidas transitorias al mes en noviembre del año pasado. Para este nuevo paso camino a la libertad definitiva, será monitoreada con una tobillera electrónica y cumplir con pautas de conducta, además de continuar con el tratamiento psicológico recomendado.

El magistrado de Roca estipulo que la madre del ministro de Justicia Martín Soria, de la intendenta de Roca, María Emilia Soria, y del delegado de la Agencia Federal de Inteligencia en Paraguay, Germán Soria, no podrá ausentarse del domicilio que fijó en Neuquén, “sin previa autorización del Juzgado de Ejecución, bajo apercibimiento de revocársele el beneficio concedido”.

Como pauta de conducta, no podrá “consumir estupefacientes y de abusar de bebidas alcohólicas, no concurrir a lugares de expendio de bebidas alcohólicas, no concurrir a lugares o frecuentar personas que puedan entorpecer su debida reinserción social, no cometer delitos, no tener ni portar armas, no conducir vehículos motorizados”.

Del mismo modo, “deberá mantener el dispositivo de monitoreo electrónico GPS encendido y con batería permanente. Todo ello bajo apercibimiento de revocársele el beneficio concedido”, indicó en la resolución el juez.

El control de “del desenvolvimiento de Freydoz en el medio libre será por medio de visitas quincenales y sorpresivas en el domicilio propuesto, remitiendo los informes correspondientes en forma mensual. Asimismo, cualquier irregularidad deberá ser comunicada a éste Juzgado dentro de las 24 horas de conocida la misma”, completó Romera.

Freydoz fue condenada por el crimen de su esposo, Carlos Soria, ocurrido en la chacra familiar luego de los festejos de fin de año en 2011. El 1 de enero de 2012, cerca de las 5 de la mañana, tras una nueva pelea matrimonial, la esposa de quien el 10 de diciembre había asumido como gobernador de Río Negro, tomó un revolver Smith & Wesson calibre 38 y le disparó.

Soria estaba recostado, sin ropa en la cama matrimonial, el proyectil ingresó por la cara a la altura de la nariz y tuvo orificio de salida por la parte superior de la cabeza. A su paso destruyó todo lo que encontró y la muerte fue casi instantánea.

Desde ese día, Freydoz permaneció internada en el hospital de Cipolletti, en el área de Salud Mental, luego del juicio continuó un tiempo más allí hasta que intentó suicidarse, por lo que la trasladaron a la cara y prestigiosa clínica Avril, luego la Justicia ordenó que debía ir a una cárcel común y cumplió pena en Ezeiza, donde compartió el pabellón de pacientes psiquiátricos con personajes como Pity Álvarez o Giselle Rímolo, la falsa médica que fue novia de Silvio Soldán.

Los cursos y estudios que cumplió dentro del establecimiento le permitieron reducir varios meses de su pena inicial fijada a 18 años por “homicidio calificado por el vínculo”, pero fue beneficiada y no recibió la pena de prisión perpetua prevista para ese tipo de asesinato. La entonces Cámara del Crimen de Roca consideró que existieron “circunstancias extraordinarias de atenuación”.

La particularidad de la sentencia es que el tribunal no utilizó ningún tipo de perspectiva de género para juzgar a Freydoz, pese a demostrarse en el juicio que había sido sometida a maltratos psicológicos durante su matrimonio con Soria, encuadrados en violencia de género.