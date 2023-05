Reclaman los dólares que llevaba el chef muerto en un vuelco

El vuelco del Citroën C4 en la ruta Provicnial 6 en cercanías de Roca fue impactante. Y mucho más cuando se conoció la historia de quién es la víctima fatal y que por la inseguridad buscaba cambiar Santa Fe por Cutral Co, donde había sido contratado como chef. El hombre debió ser rescatado del interior de los hierros retorcidos por los bomberos, policías y el personal médico del servicio de emeregencia provincial, pero murió poco después en el hospital. Su familia comenzó una campaña para juntar fondos y llevar el cuerpo a aquella provincia, ya que los dólares que llevaba no fueron devueltos.

Eran cerca de las 18 cuando el auto que conducía José Alberto Borri volcó sobre la ruta Provincial 6, a pocos kilómetros al norte de Roca. El hombre de 38 años había decidido cambiar de vida y dejar Santa Fe. Una decisión familiar que se vio favorecida al ser contratado por el casino Maverik de Cutral Co, donde ocuparía el cargo de gerente de gastronomía. Debía presentarse el 15, pero decidió viajar antes para acomodarse con tiempo.

De acuerdo con los primeros datos, no existió la presencia de otro vehículo en el vuelco y se estima que por el cansancio, Borri perdió el control de su auto, mordió la banquina y salió despedido hacia la mano contraria. Ya fuera de control, el Citroën C4 se clavó de trompa y comenzó a dar vueltas. Se estima que dio varios tumbos hasta parar su loca carrera a varios metros campo adentro.

La esposa de la víctima fatal, Georgina Flor contó cuáles eran los planes familiares y por qué intentaban buscar un futuro más próspero y seguro en la Patagonia. Durante todo el viaje mantuvo contacto telefónico con él y hasta incluso le prometió que se iba a quedar a dormir en algún lugar antes de llegar a Cutral Co. Pero el destino tenía preparado otro final, el chef también le relató a su esposa que la ruta estaba en muy mal estado por eso iba a una velocidad menor a la prevista.

Borri estaba con vida dentro de su auto, pero su estado era desesperante. Por eso los policías y el personal médico que llegó, trabajó junto con los bomberos para rescatarlo lo más rápido posible y trasladarlo de urgencia al hospital Francisco López Lima, donde murió pocos minutos después.

La madre de los dos hijos del chef (de 15 y 4 años), contó que a cerca de las 18 de ayer, un oficial de Roca la llamó desde el celular de su esposo para contarle del accidente. "El auto quedó hecho un bollo, lo pudieron sacar, lo llevaron hasta el hospital, no sé si lo sacaron con vida o no. No sé si mi esposo estaba vivo".

También relató que al recibir tremenda noticia "empecé a llamar a todos los hospitales y en el Francisco López Lima el médico de guardia me confirmó su deceso". Y reconoció que "me parece que me mintió, me dijo que iba a parar a dormir y no lo hizo, pero me dijo que le faltaban 600 kilómetros", la última vez que habló.

La mujer también explicó que "se fue ayer (por el lunes) para llegar y acomodarse en el hotel en el que iba a trabajar. Nosotros habiendo vivido en el sur, siempre nos quisimos ir de nuevo". Y reconoció que querían escaparse "de la miseria que nos trae Santa Fe.Trabajos mal remunerados, miseria e inseguridad. Vivimos en Guadalupe Oeste y nuestros hijos no puede ni salir. En noviembre golpearon al de 15 para robarle el celular y ese fue el detonante para pensar que nuestro ciclo en Santa Fe había terminado".

La intención era pasar los primeros días en el hotel donde iba trabajar y posteriormente intalarse con toda la familia en Cutral Co, donde incluso pretendía comprar una propiedad. La esposa de la víctima aseguró que no tiene dinero para trasladar el cuerpo desde Roca a Santa Fe, que su marido se llevó todos los ahorros en dólares porque quería comprar una propiedad: "Eran dólares y pesos, pero de esa plata sólo apareció una parte".