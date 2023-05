Caso Mandagaray: Los instructores no se tiraron a rescatarlo

Las lágrimas y la emoción invadieron la sala de audiencias del edificio judicial de Viedma. Es que fue imposible no hacerlo ante la descripción de uno de los sobrevivientes de cómo se le escapó de las manos Gabriel Mandagaray cuando intentaba salvarlo, mientras que los jefes policiales a cargo de la capacitación, que tenían trajes de neoprene, miraban desde la orilla sin prestar la mínima asistencia.

También, durante la primera de las jornada del juicio contra los cuatro instructores del grupo especial COER, uno de ellos responsabilizó al Jefe de Policía Osvaldo Tellería por el cambio del lugar de la capacitación, que en un primer momento debía ser en El Cóndor.

Alejandro Gattoni era el jefe del grupo especial COER y uno de los instructores que tuvo a cargo la capacitación en la que murió por asfixia por sumersión por agotamiento físico el oficial Mandagaray dentro del mar en Bahía Creek. El joven de 25 años, fue obligado a ingresar con el uniforme colocado, con los borcegos puestos, con un tronco en los hombros y sin saber nadar.

Durante la primera jornada del juicio, Gattoni intentó justificar el cambio de lugar, ya que en un principio la Jefatura había autorizado su realización en El Cóndor, pero en realidad se realizó en Bahía Creek, a 100 kilómetros de Viedma, sin un centro de salud cerca y sin tomar las previsiones en caso de que suceda algo.

El policía, que fue separado del cargo unos pocos días después del hecho, explicó que se reunió con Tellería al que le plantó la necesidad de cambiar de escenario y la fecha. Para la capacitación se necesitaba un polígono, no se podía utilizar el de la Escuela de Cadetes por los protocolos de pandemia y tampoco el de Patagones. "El único lugar que nosotros teníamos reconocido y que podíamos disparar era en ese lugar (Bahía Creek). Y cuando se lo propuse al jefe de Policía, asintió", acotó Gattoni.

Además de él, están imputados por homicidio culposo Alfredo Nahuelcheo, Marcelo Contreras y Maximiliano Vitali Méndez.

También declararon los dos sobrevivientes que acompañaban a Mandagaray en el momento de su muerte. Apuntaron al permanente abuso de los instructores hacia los policías que hacían la capacitación del COER en abril de 2021: "Nahuelcheo, Contreras y Vitali todo el tiempo estaban denigrándonos, más allá de lo que es un curso básico. El primer día que nos presentamos, Vitali le preguntó a Gabriel qué apellido era y ahí le dijo a los demás 'Él es el hijo de Fabi y de Mandagaray' (NdR: Adriana Fabi actual jefa de Toxicomanía y Antonio Mandagaray, entonces jefe de la Reional I de Viedma) y se rieron los tres. Ya desde ese momento empezaron a hacer una discriminación hacia los oficiales Lagos Millapán, Erice, Gabriel Mandagaray y yo", aseguró Emmanuel Quiribán.

Aclaró que Mandagaray, el primer día dijo que no sabía nadar y lo hicieron meter igual al mar, desnudo. Después, contó algunos de los vejámenes a los que los sometieron: "Había bosta de vaca y Nahuelcheo tuvo la idea de escupirla, después la escupieron Contreras y Vitali, nos hicieron escupir a nosotros y después nos hicieron enmascarar con eso. Como gracia, nos dijeron que nos enmascaremos más cerca de la boca y después dijeron 'ahora la vamos a mear'".

El momento de mayor emoción y bronca fue cuando relató detalladamente quién y cómo les ordenaron meterse al mar vestidos y con un tronco: "Nahuelcheo dijo que sigamos a Vitali y fue para el mar. Nosotros llevamos el tronco con nuestra 9 milímetros en la cintura, los borcegos y abrigo porque fue en una fecha que fue fría. Ingresamos al mar y nos dijo que vayamos más adentro, pasamos un banco de arena y ya no hacíamos pie en el agua, les dije que no suelten el tronco porque iba a flotar e íbamos agarrados al tronco. Las olas golpeaban y nosotros nos golpeamos con el tronco, mirábamos para que nos diga que volvamos y nos decía que vayamos más adentro".

"Cuando nos dijo que volvamos, ya no podíamos hacerlo. El mar nos empezó a chupar y no podíamos volver. Vitali lo único que nos decía era 'pateen, pateen', pero él no se metió", explicó y luego recordó que Nahuelcheo "estaba a una distancia corta y tenía traje neopreno".

Pero lo peor fue cuando describió entre lágrimas como Mandagaray se le escapó de las manos: "Lo agarré, en un momento se me puso pesado y se me va. Le agarré la correa de su arma larga, de la PA3 (pistola ametralladora), hice más fuerza para sacarlo, traté de acarrearlo hacia la costa, yo venía con el tronco y con él y en ese momento apareció Contreras. Cuando me acerqué a él, lo agarré, me dijo 'nos vamos a hundir' y me pegó una piña en el pecho, se me abrió la mano y se me fue Gabriel".

De todas maneras, aunque el instructor le estaba ordenando que lo soltara, Quiribán insisitó: "Con lo que tenía me sumergí tratando de mirar, moví las manos, no lo agarré y se fue. Mis compañeros me sacaron y me desvistieron. No podíamos mover los brazos ni nada por el frío", añadió.

Y luego dejó en evidencia la cobardía de los jefes a cargo del grupo de elite de la Rionegrina: "En eso vi que Gattoni vino corriendo, no sé en dónde estaría, se agarró la cabeza y dijo: '¿Nahuelcheo qué mierda hiciste?'. Nahuelcheo le dijo 'vos no estabas mirando'. En ningún momento ninguno se tiró a sacarnos, ninguno"