Cansado de no ver a sus hijas, empapeló el Juzgado de Familia

El frente del Juzgado Civil y de Familia 9 de San Antonio quedó empapelado por la protesta de un padre que no puede ver a sus hijas..

Las disputas entre los ex una vez que la pareja se rompe, gran cantidad de veces llega a la Justicia en forma de denuncia con los hijos como rehenes. Los casos de falsas denuncias son cada vez más frecuentes y dejan generalmente a los padres sin poder tener relación con los pequeños. Cansado de esta situación, un hombre impedido de festejar el día del padre con sus hijos, decidió protestar de manera particular y empapeló la sede del Juzgado Civil y de Familia de San Antonio Oeste.

El juez Carlos Alberto Da Silva, del Juzgado Civil y de Familia 9 de San Antonio, firmó una orden de restricción de acercamiento de un hombre hacia su ex y sus hijas. Y cansado de el impedimento de contacto, ante lo que entiende que es una situación injusta porque la denuncia realizada por la madre de las pequeñas es falsa y hace varios meses que no puede verlas.

Tras empapelar todo el frente de la sede judicial, Lucas explicó la medida tomada y detalló que la madre de las niñas presentó una demanda en su contra por violencia familiar, que en la provincia de Río Negro se rige a través de la ley 3040. la que fue renovando cada tres meses. De acuerdo a sus dichos, son acusaciones falsas y le impide mantener contacto con sus hijas.

El hombre considera que hay una manipulación de la madre que le impide el contacto con sus hijas.

Tras la orden judicial, Lucas asegura que no visitó la casa dónde están sus pequeñas, ni intentó comunicarse con ellas de ninguna manera. Ya pasaron seis meses desde la última vez que pudo ver a sus hijas y considera que las leyes están siendo utilizadas en su contra para impedirle el acceso a ellas.

El hombre pegó carteles en todo el frente del juzgado, con la leyenda: "Los efectos judiciales y parajudiciales omiten pensar en la soledad del niño, que siente que un padre desapareció de un dia para el otro, sin mas explicacion que la que su cuidador quiere darle, de un monstruo que no recuerda pero que le obligan a crear y al que tiene que destruir elevando al otro como único presente, al cual el pobre niño se aferra como si fuera lo único que le queda".

El hombre prometió que protestará frente al juzgado para evidenciar su caso. Sostiene haber cumplido con todas sus responsabilidades y considera inaceptable la imposibilidad de ver a sus hijas. Pretende que el juez le permita tener contacto con ellas, ya que argumenta que las acusaciones en su contra no reflejan la realidad de los hechos.