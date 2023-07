Denuncian estafas a turistas en la cordillera neuquina

Una vecina de la localidad de San Martín de los Andes, propietaria del complejo de cabañas "Las Rosas", denunció que muchos turistas fueron estafados con montos que van desde los $30.000 hasta los $60.000 por personas que dicen ser empleados del establecimiento.

Ante la creciente crisis económica que atreviesa el país, la inseguridad aumenta y la perspicacia con la que operan algunos delincuentes resulta sorprendente cuando de encontrar nuevas formas de obtener ganancias ilegales se trata. Esta vez, afecta a los turistas que buscan disfrutar la temporada de invierno en San Martín de los Andes y alrededores.

Al ser consultada por el modo en el que operan los estafadores, Ojeda dijo que "nos llegan alertas vía mail de turistas que han reservado cabañas a gente que no trabaja acá".

Los avances tecnológicos y de la web han permitido la proliferación de plataformas dedicadas a la hotelería, donde la gente puede buscar hospedajes por ubicación, precio, comodidad, etc. Y es por esta vía que se enteraron de las estafas para dar aviso a las autoridades policiales.

"Un turista nos preguntó por un número que desconocíamos diciendo que, desde ahí, le ofrecieron cabañas con la ubicación real del complejo. Un tal Brian se presentó como la persona que atiende, y le pidió un depósito a cuentas de Ualá. Hicimos las averiguaciones y llamamos a ese teléfono, nos atendió un masculino haciéndose pasar por empleado nuestro. Cuando entré al WhatsApp, tenían todas las imágenes de mi empresa cargadas. Lo único que no coincidía era la dirección e-mail, pero habían cargado todos los enlaces que llevaban a los anuncios con nuestras cabañas".

Ante esta situación, Mercedes se dirigió con las pruebas correspondientes a la fiscalía pero se encontró con un vacío legal que no permitió el avance del proceso: "al ser un delito que no está regulado, por más que roben la imagen de mi empresa aún no se considera estafa porque no se efectuo la transacción monetaria. No hay ninguna herramienta legal que me de tranquiladad y les impida seguir operando a mi nombre", expresó la empresaria.

Cabe recordar a nuestros lectores que los delitos informáticos de estas características deben ser reportados a la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI) enviando un correo a denunciasufeci@mpf.gov.ar. A los fines de resguardar correctamente la prueba, una vez realizada la denuncia, procedé de la forma en que el investigador le indique. Fuente:

Mercedes tuvo que modificar su página web, bajo el riesgo de perder clientes y ahora solo queda esperar, según le dijeron las autoridades pertinentes. Quizás, lo que falta no son leyes, sino volutad política.