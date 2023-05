Estafas en Homebanking: ¿cuáles son las más frecuentes en Neuquén?

La digitalización de las compras por internet creció de manera exponencial en los últimos años. Con la pandemia de por medio, las compras digitales y la navegación web fueron las principales actividades de las y los neuquinos. Sin embargo, ese crecimiento también trajo graves problemas en seguridad y con estafas virtuales de todo tipo.

"Lo que aumentó mucho en el último tiempo son las llamadas telefónicas o el phishing, osea, conseguir datos bancarios del consumidor para vaciarle la cuenta o también, pedir préstamos", explicó el abogado, Tomás Kamerbeek, en diálogo con AM550 y CN24/7.

La semana pasada, este mismo medio informó sobre un ladrón que se hizo pasar por personal del Ministerio de Salud y estafó a neuquinos. La estafa fue mediante WhatsApp y le pedía datos personales a la víctima para "vacunarse contra el COVID".

En abril de este año, crecieron los casos en donde se roban las cuentas de Instagram para ofrecer dólares -a precio muy barato- y estafar a la gente. Todo había comenzado con el hackeo de Gmail, en donde se encontraban los datos personales de la futura víctima.

En 2021, el MPF de la Nación informó que este tipo de estafas virtuales, de todo tipo, crecieron un 600 por ciento con relación al 2020.

"La falta de medidas por parte del BCRA en materia de seguridad transforma al Home Banking en un nicho de estafas. Por ejemplo, si yo pido un préstamo un día antes de un fin de semana largo, el banco no me va a poder dar atención personalizada los días siguientes, ya que no trabaja. Ahí es donde los hackers se aprovechan", detalló Tomás Kamerbeek.

Un ejemplo de mail trucho para estafas.

COMO EVITAR EL PHISING