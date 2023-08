Ocupación de terrenos: Tensión en un operativo en Las Perlas

Durante la mañana de este martes, la Policía de Río Negro inició el desalojo de unas 50 familias que desde el 2 de julio tomaron tierras que estaban desocupadas en Las Perlas. Durante la madrugada llegaron unos 500 efectivos que rodearon el lugar y quemaron todo lo que se había construido y la tensión fue en aumento.

Hay alrededor de 100 personas en las tomas que reclaman un lugar donde establecerse. Le exigieron al gobierno municipal y al provincial para que los ayuden a encontrar un lugar donde vivir. El delegado municipal Carlos Aimasso aclaró que los terrenos pertenecen a dos empresas, no se trata de tierras municipales disponibles para ser asignadas a programas de vivienda social.

Juan Celedón es un vecino de Las Perlas, explicó a Mejor Informado que “están desalojando las tomas de terrenos y es por eso que los vecinos no podemos entrar ni salir de Las Perlas. Están cortando el puente, la policía no deja ingresar a nadie. Como vecinos sufrimos esta situación. Y es responsabilidad del gobierno que no puede resolver la cuestión habitacional. La gente se cansa de enviar notas y visitar al delegado municipal para poder acceder a la tierra. La gente quiere pagarla, quiere comprar para construir.

Agregó que “en Las Perlas no hay tierras fiscales, es responsabilidad del gobierno municipal que la gente pueda construir, pueda acceder a la tierra. En un pueblo de 20 mil habitantes no podemos ni entrar ni salir por esta situación.

Los vecinos se unieron para resistir el desalojo: