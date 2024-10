La mala maniobra de un camionero provocó un choque en cadena en la Ruta 22

Un conductor desaprensivo de un camión que estaba estacionado sobre la banquina se subió al camino de repente y, sin ningún tipo de precaución ni de advertencia, provocó un choque en cadena sobre la Ruta Nacional 22. Todo ocurrió en la tarde de este lunes, alrededor de las 19 horas.

El hecho ocurrió en el kilómetro 1003, en la zona de Valle Medio. Los tres vehículos involucrados fueron un Chevrolet Prisma, en el que se movilizaban tres maestras que unen Darwin con Choele Choele; por detrás de ellas iba un Toyota Corolla, conducido por un hombre de 41 años en compañía de su esposa, la hija de ésta de 24 años y una niña de 10 años (habían salido desde Neuquén y tenían como destino la ciudad de San Antonio Oeste); y por último, una camioneta Volkswagen Amarok, en la que se movilizaba un joven de 26 años de edad con domicilio en Coronel Belisle. Todos fueron atendidos por personal de salud en el hospital de Choele Choel.

Los tres conductores se vieron sorprendidos por la forzada maniobra de frenado, pero, a pesar del intento, no lograron evitar el impacto. Mientras que el camionero no advirtió nada y continuó su marcha rumbo a Choele Choel donde fue interceptado por la policía en una estación de servicios que está ubicada a la vera de la Ruta 22. El conductor tiene domicilio en Villa Elisa, en la provincia de Buenos Aires y había salido desde Neuquén. El hombre fue trasladado a la Comisaria Octava. La fiscalía de turno dispuso el inicio de una causa por lesiones culposas en siniestro vial. Asimismo, ordenó el secuestro de todos los vehículos para la realización de las pericias que permitan establecer las responsabilidades.

