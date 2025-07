Weretilneck exige un reparto justo: la nafta la pagan todos, pero el subsidio al transporte va solo al AMBA

El reclamo es claro: las provincias pagan, pero no reciben nada. El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, junto a otros 22 mandatarios provinciales, le exige al Gobierno Nacional que reparta de forma equitativa lo que recauda con el impuesto a los combustibles. Es un tributo que pagan todos los argentinos cada vez que cargan nafta, pero los fondos solo van al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Según la ley vigente, esa plata debería usarse para subsidiar el transporte público y para hacer rutas en todo el país. Pero en los últimos años, Nación cortó por completo el envío de fondos al interior y mantuvo el subsidio únicamente para el AMBA. Por eso, mientras un pasajero en Buenos Aires paga $546 por un viaje largo, en Río Negro la tarifa ronda los $2.000, incluso con ayuda del gobierno provincial.

Desde 2023, Río Negro no recibe un solo peso de Nación para sostener el transporte. Pese a eso, la provincia no dejó tirado el servicio y sigue poniendo recursos propios. Subsidia a empresas de corta y larga distancia que realizan recorridos provinciales por más de $2.535 millones anuales, priorizando las de mayor demanda en las zonas Andina y Alto Valle. Y, pese a que no es competencia de la Provincia, también subsidia el transporte urbano en Cipolletti, General Roca, San Antonio Oeste, San Carlos de Bariloche, Sierra Grande, Viedma y El Bolsón por un total de $1.580 millones anuales.

El enojo de los gobernadores no es solo por el subsidio al boleto. También apuntan al uso exclusivo del dinero del impuesto al combustible para obras y servicios en Buenos Aires. Por eso, presentaron un proyecto de ley para cambiar el reparto: proponen que el 57% de lo recaudado se distribuya entre todas las provincias y que solo el 43% quede para Nación.

Mientras el AMBA recibe $74.000 millones por mes, provincias como Río Negro pagan tarifas hasta cuatro veces más caras.

Ese impuesto lo pagan todos, pero los beneficios los ve solo el AMBA. Con este nuevo reclamo colectivo, los gobernadores buscan terminar con una desigualdad histórica que castiga a los usuarios del interior, que pagan más por viajar y ven cómo sus rutas y servicios quedan relegados.