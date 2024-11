El relato de la mujer que asistió a la joven apuñalada: "No quería que se muriera ahí"

"No quería que la chica se me muriera ahí", afirmó Liliana, una vecina del barrio Z1, que el miércoles por la noche asistió a la joven de 17 años que había sido apuñalada en cercanías al CPEM 69 en el oeste de la ciudad de Neuquén

En diálogo exclusivo con Mejor Informado, Liliana, quien cerca de las 21 del miércoles salía de realizar actividad física en el gimnasio del CPEM del barrio Cuenca XV, se encontró con la joven que presentaba una herida en su pierna. Como pudo, la joven atacada pudo acercarse hasta el establecimiento educativo para pedir ayuda y allí se encontró a Liliana quien de inmediato le realizó un torniquete con la remera que la víctima llevaba para detener la sangre en la pierna izquierda a la altura de la rodilla. "Nadie de las personas que estaban en ese momento en el lugar me facilitaba una remera así que tomé la de ella y le hice el torniquete", expresó.

"Cuando salgo del gimnasio veo a mi derecha a la chica que se desvanece en la calle. Salí de inmediato del auto, ella estaba con un pantalón corto y se veía que estaba perdiendo mucha sangre y había dejado un gran charco de sangre en la calle. Se acercaron otras personas, pedí una remera y ahí le hice el torniquete porque le salía mucha sangre", explicó.

"Fue una situación extrema, yo estaba en pánico pero el instinto me llevó a salir del auto y ayudarla. No quería que se me muriera ahí", sostuvo Liliana que vive en Z1.

Según el relato de Liliana, mientras la asistía, la joven "había entrado en estado de shock, respiraba muy rápido, estaba muy agitada". "Trataba de que se calmara y al mismo tiempo que se mantuviera despierta, que no se durmiera. Luego de hacerle el torniquete, paró la sangre y volvió en sí. Yo pedía que no la interrogaran sobre quién la había atacado para que pudiera tranquilizarse. En esos momentos ya estaban algunos sus familiares con quien mantuvo una conversación", agregó.

La joven se encontraba en estado consciente y en todo momento evitó brindar detalles de las circunstancias del hecho. Aclaró que la ambulancia tardó unos 30 minutos.

Liliana comentó que el lugar donde fue atacada es muy concurrido, por el movimiento que se registra tanto en el CPEM 69 como en el gimnasio.