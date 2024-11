"Los abusos sexuales sucedieron, no fue una fantasía por una psicosis colectiva"

Este jueves, un jurado popular declaró responsables al docente de música del Jardín 31, acusado por 23 hechos de abusos sexuales a niños y niñas de entre 4 y 5 años. Los abusos ocurrieron en las instalaciones del jardín en el barrio Melipal de Neuquén entre marzo y julio de 2022. Durante el juicio la querella y la fiscalía sólo lograron probar 12 hechos, los otros fueron desestimados en la causa.

A solo un día de conocerse el veredicto del jurado popular, Gustavo Lucero, abogado de las familias de las víctimas de abuso sexual, brindó declaraciones sobre el juicio en una entrevista en AM550, en la cual manifestó que si bien no todos los hechos fueron probados, lograron comprobar que los abusos existieron. “Acá quedó claro que lo que sucedió, sucedió. No fue una fantasía generada, como se dijo, por una psicosis colectiva. Para nosotros, el caso empieza y termina en este docente”, expresó.

El abogado manifestó que durante todo el proceso como patrocinante de las familias les advirtió que existía la posibilidad de que no todos los casos fueran acreditados a consideración del jurado y que podría haber algún caso de no culpabilidad.

Los abusos ocurrieron en el jardín entre marzo y julio de 2022.

“Esto lo veníamos charlando, primero para bajar las expectativas, porque naturalmente el padre que denunció, que llegó a un juicio, quiere que el caso de su hijo encuentre condena. Esto es algo natural, lógico, pero nosotros como abogados teníamos que ser lo suficientemente objetivos y responsables en medir esas expectativas en función a la capacidad probatoria", comentó. Agregó que fueron "23 hechos, pero no todos tenían la misma capacidad probatoria por lo que empezamos a tener una serie de complicaciones, no porque el hecho no existió, sino porque se complicó probarlo dadas las características de las víctimas”, precisó.

A raíz de la edad de las víctimas de abuso, Lucero explicó que el proceso fue distinto y requirió recurrir a diversas fuentes probatorias. “Hubo situaciones en las que el jurado popular declaró culpable al docente de música, aunque no se realizó una entrevista en cámara Gesell”, indicó. Agregó que en esos casos se valoraron las declaraciones de quienes escucharon las confesiones de los niños, así como la gestualidad de los menores al relatar las acciones a las que los sometía el docente.

“Tenemos un caso en donde no hubo relato, pero el niño le hizo saber a sus padres a través de maniobras físicas las cosas qué les hacía el docente de música. En ese caso no hubo relato oralizado, sin embargo fue declarado culpable”, comunicó

En este sentido, el abogado precisó que el proceso judicial de la causa por abusos sexuales en el Jardín 31 dejó claro que “no es imprescindible una entrevista en Cámara Gesell, sino que se puede acreditar los hechos por otros medios”.

Gustavo Lucero, abogado de las familias de las víctimas.

Los abusos en el jardín del barrio Melipal ocurrieron entre marzo y julio de 2022, periodo en el que el docente se aprovechó de su condición de encargado de la educación de niños y niñas durante el dictado de la clase de música y cometió los abusos. En julio más de 20 familias lo denunciaron en la justicia.

"Ya no se vuelve a analizar la conducta de abuso sexual, sino que ahora vamos a analizar las consecuencias que provocaron en esos niños esa conducta por la cual fue declarado responsable”, expresó el abogado Gustavo Lucero.

Recién en octubre de este año, la causa llegó a juicio. Finalmente, este jueves un jurado popular declaró culpable al docente de música de 12 de los 23 hechos denunciados.

A partir de ahora se espera que el juez técnico que dirigió el juicio emita la sentencia y se proceda a realizar el juicio de cesura, donde se establecerá el monto de la pena que deberá cumplir el único imputado.

“Para sostener un pedido de pena hay que probar el nivel de agravantes que hay y eventualmente si hay algún atenuante respecto de las consecuencias del hecho. Ya no se vuelve a analizar la conducta de abuso sexual, sino que ahora vamos a analizar las consecuencias que provocaron en esos niños esa conducta por la cual fue declarado responsable”, explicó Lucero.