Mayra, sin casa por el incendio, quedó en la calle con cuatro hijos

El impresionante incendio que consumió cuatro viviendas precarias en el barrio Sapere de Neuquén dejó al descubierto la vulnerabilidad de los vecinos de esa zona. Una joven mamá suplicó ayuda tras quedarse con lo puesto.

La joven madre se encontraba rumbo a la escuela a buscar a sus hijos cuando se enteró que las llamas habían afectado a una zona del barrio, pero nunca imaginó que al regresar su casa sería una montaña de cenizas.

Se trata de Mayra Ignacio, una mujer que habitaba una vivienda sobre la calle Virgen del Lujan, arriba de una loma que la separa con las aguas del río Neuquén. En el fondo de su casa se originaron las llamas que afectaron a varias viviendas.

Las llamas destruyeron cuatro viviendas en el barrio Sapere

“Me llamó mi vecina de al lado avisándome que había fuego atrás de mi casa. Cuando llegué el fuego estaba al lado, pero rápidamente alcanzó mi vivienda. No sabemos dónde se inició. Entre todos ayudamos a apagar, pero no pudimos, el fuego tomó todo. Pudimos sacar algunas cosas, pero se quemó todo. No nos quedó nada”, relató la mujer a Mejor Informado.

La casa la habitaba con su marido y sus cuatro hijos menores de edad.

“No sé cómo seguir. Nunca viví algo así, y era lo que más temía cuando llegue acá hace tres años atrás. No se qué voy a hacer. Tengo que empezar de cero. No es la primera vez que esto ocurre. Se que es muy difícil, pero tendré que empezar de nuevo con la ayuda de mis vecinos. Hoy no sé dónde voy a ir ni dónde voy a dormir”, contó angustiada.

La mujer brindó su teléfono para quienes deseen brindar algún tipo de asistencia: 0299-6296855. También se pueden contactar a su Facebook.

Las llamas consumieron un total de cuatro viviendas sobre la calle Virgen del Lujan y casi esquina Picunches, a metros del río. Trabajaron en el lugar cinco dotaciones de bomberos del Cuartel Central de Neuquén, una del Gregorio Álvarez, y tres dotaciones de los Bomberos Voluntarios de Centenario.

Se registraron dos personas heridas. Un hombre mayor de edad por inhalación de humo y una mujer que por la desesperación sufrió un accidente en moto. Ambos fueron trasladados al hospital.