"Me la mataron como un perro": el desgarrador relato de la mamá de Malena

Malena Herrera jugaba en la pileta de lona de su casa en el barrio Pico Rojo, en General Rodríguez, cuando pidió permiso para ir a la vivienda de una vecina. "Pasó un rato y no escuchaba. Bajo y empiezo a llamarla: 'Male, Male', pero no me contestaba", relató su madre, Natalia Herrera, sobre el momento en el que la perdió de vista.

La familia de Malena comparte una propiedad con Ariel Axel Díaz, un joven de 18 años, identificado como el principal acusado del crimen. Díaz, quien vive en la planta baja de la vivienda, aseguró inicialmente que no había visto a la niña y que estaba bañándose. Sin embargo, las autoridades encontraron el cuerpo de Malena dentro de un ropero, envuelto en sábanas, durante un segundo registro en su domicilio.

El impacto en el barrio y el avance de la investigación

La desaparición de Malena fue reportada cerca de las 15 horas, lo que activó el protocolo de búsqueda. "Sus ojotas estaban en la casa, por lo que no creí que hubiera salido", explicó su madre, apuntando al joven desde un principio.

Vecinos intentaron incendiar la vivienda donde vivía el acusado, logrando dañar parte de la propiedad. Las autoridades temen que esto haya afectado evidencias clave para el caso.

La fiscal Gabriela Urrutia, a cargo de la UFI N°10 de Moreno-General Rodríguez, lidera la investigación, mientras la autopsia será crucial para determinar si hubo intento de abuso sexual.

A Malena la encontraron en el ropero del vecino.

"Él ya lo venía planeando", asegura la madre de Malena

En declaraciones a la prensa, Natalia Herrera recordó con dolor que el joven acusado "vivía encerrado y con cara de tonto", pero jamás imaginó que pudiera hacerle daño a su hija.

Además, la madre denunció que Díaz ya tendría antecedentes por haber manoseado a su hermana de 12 años. "A mi marido le dijeron que tenía antecedentes. Yo no sabía nada, si no, no hubiera venido a vivir acá", lamentó.

Entre lágrimas, Natalia Herrera exigió que se haga justicia por su hija: "Él la agarró a mi bebé y me la mató. Quiero que pague por lo que hizo."