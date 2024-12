La violó y le dijo que era "una exagerada"

Un hombre de Villa Regina fue declaro penalmente responsable por del delito de abuso sexual con acceso carnal por el ataque a una mujer. La decisión del Tribunal se conoció este viernes. "No seas exagerada", le dijo a su víctima al verla en estado de shock.

El Tribunal de Juicio de Roca lo declaró culpable por unanimidad y en los próximos días se pondrá fecha a la audiencia de cesura para definir el monto de la pena que deberá cumplir.

Según informaron desde al área de comunicación judicial de Río Negro, la víctima fue una mujer que inicialmente tuvo relaciones sexuales consentidas con el imputado, pero que luego decidió no continuar. Pese a su negativa verbal y a su resistencia física, el hombre concretó un segundo acto sexual y así se configuró el abuso.

El Tribunal destacó entre sus fundamentos que el consentimiento debe estar presente durante toda la relación y que la primera negativa clara de la mujer marcó el límite entre el acto sexual consentido y el delito.

“No resulta lógico sostener que no pudo entender e internalizar la reiterada y sostenida negativa manifestada por la mujer de continuar manteniendo relaciones sexuales consentidas la noche del suceso”, expresaron.

Para los jueces, la investigación presentada por la fiscalía en el juicio demostró que la joven no se sintió bien durante la primera relación sexual con el imputado, porque le resultó torpe y fuerte. Minutos después, cuando el hombre quiso tener un segundo encuentro sexual, ella “le hizo saber que no quería continuar, a punto tal que no sólo se lo dijo verbalmente de manera reiterada sino que a su vez opuso resistencia física con su cuerpo, dentro de sus posibilidades, hasta que finalmente se vio doblegada por el accionar violento y compulsivo de quien a partir de ese momento se transformó en su victimario”.

“La negativa de la víctima contó con la claridad e intensidad necesaria para que cualquier persona responsable de sus actos pudiera comprenderla claramente y en consecuencia, aceptarla”, concluyó el Tribunal.

El fallo hizo especial foco en que el hombre “pudo comprender y conocer” que “en la segunda oportunidad no contaba con el consentimiento libre, voluntario, inequívoco, activo, actual y continuo de la mujer y no obstante ello fue su voluntad seguir adelante con su accionar ilícito, haciendo caso omiso a la clara resistencia de la víctima”.}

Según se demostró, cuando el abuso finalizó la joven quedó “temblando, como paralizada”, mientras que el hombre le reprochaba “que no sea exagerada” porque “ya se conocían”.

“Ha quedado debidamente acreditado que la relación sexual que comenzó siendo consentida, dejó de serlo por la violencia ejercida por el enjuiciado en el primer acto sexual, a raíz de lo cual la víctima decidió negarse a seguir teniendo relaciones sexuales, haciéndole saber su determinación varias veces de forma verbal y también mediante la resistencia física que pudo oponer. No obstante, se vio doblegada físicamente por su opresor”, precisaron los jueces.

Por su lado, la defensa del imputado alegó que el hombre “no entendió” que la mujer no quería continuar. Indicó que la personalidad “histriónica y compulsiva” de la joven le había dado “mensajes ambiguos” al acusado y agregó que su comprensión estaba afectada por el consumo de alcohol.

El tribunal estuvo integrado por los jueces Oscar Gatti, Gastón Martín y Alejandro Pellizzón, quienes rechazaron el planteo del abogado defensor: