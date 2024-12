Uno de los acusados del crimen de Otoño Uriarte fue condenado por robo

Germán Ángel "Gato" Antilaf, conocido por ser uno de los acusados del crimen de Otoño Uriarten, fue condenado a cinco años de prisión tras aceptar su responsabilidad en dos violentos robos ocurridos en enero de este año en Allen.

La condena se resolvió mediante un juicio abreviado, tras un acuerdo entre la fiscalía y la defensa oficial del delincuente. Antilaf, de 47 años, se encuentra detenido en la cárcel de Roca, es el único de los acusados por el crimen de Otoño Uriarte que está preso, pero no por ese hecho ocurrido hace 18, sino por los robos.

Antilaf reconoció su culpabilidad en dos robos y aceptó la condena a cinco años de prisión por coautoría en dos hechos de robo calificado.

Robo de la caja fuerte del galpón de Natalini

El primer robo ocurrió el 22 de enero de 2024, en un galpón de empaque de Allen, perteneciente a la familia Natalini. Durante la madrugada, Antilaf y los demas integrantes de una banda, compuesta también por al menos un policía, irrumpieron en el establecimiento, tras cortar un alambrado. Inmovilizaron al sereno del lugar, a quien le taparon la cabeza con una campera y lo ataron con precintos.

Luego, forzaron la puerta de una oficina, de donde sustrajeron una caja fuerte de un metro y medio de altura, dinero en efectivo, cheques y una notebook. No trascendió la cifra, pero el golpe fue millonario y era el dinero reservado para el pago del personal. El grupo escapó en una camioneta Chevrolet S10, y la investigación posterior halló pruebas clave, como videos y registros de llamadas telefónicas, que vincularon a los delincuentes con el hecho.

Robo comando en una chacra

El segundo robo, ocurrido el 27 de enero de 2024, fue igualmente violento. La misma banda de la que formaba parte Antilaf, llegó a una chacra en las afueras de Allen, justo cuando los empleados del establecimiento se disponían a recibir el pago de sus salarios.

Los delincuentes amenazaron a los trabajadores, maniataron al dueño y al encargado, y sustrajeron unos 5 millones de pesos. Este hecho fue grabado por cámaras de seguridad, lo que permitió a la policía rastrear al grupo.

Después de meses de investigación, el COER hizo allanamientos y dió con algunos de los delincuentes

Luego de varios meses, la Policía de Río Negro junto con el COER realizaron allanamientos y pudieron detener a varios de los delincuentes. También hubo un procedimiento en el cuartel de Bomberos de Allen, dónde encontraron dos millones de pesos en el locker de un policía que cumple funciones ahí.

"Soy ladrón, no asesino"

Antilaf tiene problemas con la Justicia desde su juventud. Si bien siempre estuvo vinculado con el ambiente delictivo, su nombre saltó a la fama cuando se lo relacionó desde el primer momento con la desaparición y crimen de Otoño Uriarte.

Después de 18 años de demoras y papelones judiciales, la causa llegó a juicio y el "Gato" es uno de los cuatro acusados junto con los hermanos José Jafri, Néstor Cau y Maximiliano Lagos, compañeros de andanzas a fines de 2006.

En el juicio, dónde no se ventilaron detalles nuevos y solo se mantienen algunos indicios como principales pruebas, Antilaf fue el primero de los acusados en hacer uso de la palabra. Además de desviar la acusación hacia la Policía y los investigadores, se defendió: "Soy ladrón, experto en abrir cajas fuertes, no un asesino". El ex juez (destituido) Carlos Vila defiende al Gato Antilaf y en su alegato le recordó al Tribunal que es ladrón y no un asesino

Apenas un día después de que su abogado defensor en el juicio por el crimen de la joven de Fernández Oro, Carlos Vila, volviera a utilizar este argumento en el alegato final, su defensor oficial.en la causa de los robos y la fiscalía cerraron un acuerdo en un juicio abreviado.

Está condena de cinco años de prisión le puede servir para convencer al Tribunal de Cipolletti de que no es un asesino y esperar la resolución del juicio por el crimen de Otoño, que será el 5 de febrero después de la feria judicial.